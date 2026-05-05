Obavijesti

News

Komentari 1
SRUŠENO 289 DRONOVA

Ukrajinski dronovi napali veliku rusku rafineriju, izbio požar

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrajinski dronovi napali veliku rusku rafineriju, izbio požar
Foto: Chris Radburn

Meta je bila jedna od najvećih rafinerija u Rusiji, dok Moskva tvrdi da je srušila 289 dronova; u ruskom napadu na Poltavu poginule četiri osobe

Ukrajina je u utorak pokušala napasti jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Lenjingradskoj oblasti, rekao je guverner Aleksandar Drozdenko. „Glavna meta neprijatelja bila je rafinerija nafte (Kirišinefteorgsintez - KINEF)”, rekao je Drozdenko, dodavši da u napadu nije bilo žrtava. Požar je stavljen pod kontrolu, a vatrogasne operacije bile su pri kraju, rekao je. Prema industrijskim izvorima, rafinerija KINEF, jedna od najvećih u zemlji, preradila je 2024. godine 17,5 milijuna metričkih tona nafte (350 000 barela dnevno), što čini 6,6 posto ukupne ruske prerade nafte.

CENTAR ZA REGRUTACIJU Ukrajince na silu odvode u rat, a oni se masno bogate. Policija im sada zaplijenila milijune
Ukrajince na silu odvode u rat, a oni se masno bogate. Policija im sada zaplijenila milijune

Proizvela je 2 milijuna tona benzina, 7,1 milijun tona dizela, 6,1 milijun tona loživog ulja i 600 000 tona bitumena.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njegove snage protuzračne obrane tijekom noći uništile 289 ukrajinskih dronova iznad ruskih regija.

Istodobno je ruski noćni napad dronovima i projektilima ubio četiri osobe i ranio 31 u središnjoj ukrajinskoj Poltavskoj oblasti te prekinuo opskrbu plinom za tisuće ljudi, rekao je u utorak lokalni guverner.

OD 6. SVIBNJA Zelenski najavio primirje koje započinje ranije od ruskog
Zelenski najavio primirje koje započinje ranije od ruskog

Izravni pogoci i pad krhotina zabilježeni su na dvije lokacije u okrugu Poltava, objavio je Vitalij Dijakivnič na Telegramu.

Dodao je da je oštećeno industrijsko postrojenje, što je prekinulo opskrbu plinom za gotovo 3 500 korisnika. Oštećena je i željeznička infrastruktura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Dan prije primirja razoran udar: Deseci mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu
JEDAN OD NAJGORIH NAPADA

VIDEO Dan prije primirja razoran udar: Deseci mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu

U ruskim napadima na Ukrajinu u utorak poginulo je najmanje 22 ljudi, uključujući 12 u jednom od najgorih napada ove godine, uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje
Rusija ograničila internet uoči parade zbog straha od napada
SIGURNOSNE MJERE

Rusija ograničila internet uoči parade zbog straha od napada

Korisnici bez mreže u dijelovima grada, vlasti tvrde da je riječ o sigurnosnim mjerama zbog prijetnje iz Ukrajine
Rusija ovo ne pamti. Napadaju rojevi dronova. Ima mrtvih
1000 KILOMETARA OD UKRAJINE

Rusija ovo ne pamti. Napadaju rojevi dronova. Ima mrtvih

Stanje je toliko katastrofalno da guverner republike Čuvašije Sergej Artamonov, razmatra da se proglasi izvanredno stanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026