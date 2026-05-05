Ukrajinski dronovi napali veliku rusku rafineriju, izbio požar

Ukrajina je u utorak pokušala napasti jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Lenjingradskoj oblasti, rekao je guverner Aleksandar Drozdenko. „Glavna meta neprijatelja bila je rafinerija nafte (Kirišinefteorgsintez - KINEF)”, rekao je Drozdenko, dodavši da u napadu nije bilo žrtava. Požar je stavljen pod kontrolu, a vatrogasne operacije bile su pri kraju, rekao je. Prema industrijskim izvorima, rafinerija KINEF, jedna od najvećih u zemlji, preradila je 2024. godine 17,5 milijuna metričkih tona nafte (350 000 barela dnevno), što čini 6,6 posto ukupne ruske prerade nafte.

Proizvela je 2 milijuna tona benzina, 7,1 milijun tona dizela, 6,1 milijun tona loživog ulja i 600 000 tona bitumena.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njegove snage protuzračne obrane tijekom noći uništile 289 ukrajinskih dronova iznad ruskih regija.

Istodobno je ruski noćni napad dronovima i projektilima ubio četiri osobe i ranio 31 u središnjoj ukrajinskoj Poltavskoj oblasti te prekinuo opskrbu plinom za tisuće ljudi, rekao je u utorak lokalni guverner.

Izravni pogoci i pad krhotina zabilježeni su na dvije lokacije u okrugu Poltava, objavio je Vitalij Dijakivnič na Telegramu.

Dodao je da je oštećeno industrijsko postrojenje, što je prekinulo opskrbu plinom za gotovo 3 500 korisnika. Oštećena je i željeznička infrastruktura.