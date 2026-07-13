Pred Saborom sutra rezolucija o Hrvatima u BiH: Cilj je spriječiti 'slučajeve poput Komšića'

Ovim se dokumentom, objašnjavaju iz Domovinskog pokreta, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva BIH, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi poput Željka Komšića. ''Hrvatski sabor podržava izborne modele koje predlažu legitimni predstavnici hrvatskoga naroda u BIH, kojim bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata, uključujući prijedlog o uspostavi zaseben izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BIH'', navodi se, između ostalog u prijedlogu Rezolucije od devet točaka.

U njoj se ocjenjuje da hrvatski narod u BiH ne ostvaruje u potpunosti svoju ustavom zajamčenu konstitutivnost niti se može smatrati u potpunosti jednakopravnim s ostala dva konstitutivna naroda, što to pitanje čini predmetom legitimnog interesa RH.

Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od Vlade traži da nastavi aktivno podupirati BiH na njezinom europskom putu te da nastavi pružati političke, projektne i financijske potpore obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi.

Nakon toga, na dnevnom redu sjednice je Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Za predsjednika Vijeća predložen je profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Kristijan Kotarski.

Za članove Vijeće predloženi su prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti ''dr. Franjo Tuđman'' Gordan Akrap, inspektor elektroničkih komunikacija u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti Eduard Briški, odvjetnik i bivši član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Davorin Ivanjek i profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski, tajnik saborskog Odbora za lokalnu i područnu samoupravu Mile Štefanac i nastavnik povijesti Mihael Puljić.

Sabor će također raspravljati o izboru viceguvernera Hrvatske narodne banke.

Za tri upražnjena mjesta kandidirali su se bivša viceguvernerka kojoj je početkom mjeseca istekao mandat Ivana Jakir-Bajo, glavni ekonomist Zagrebačke banke Hrvoje Dolenec, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Alen Stojanović, svi na prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a.

Klubovi zastupnika SDP-a i Možemo! predložili su bivšeg ministra financija i saborskog zastupnika SDP-a Borisa Lalovca, a iza kandidature člana Uprave Zagrebačke burze Tomislava Gračana stao je Klub zastupnika Nezavisni i HSU.

Odbor za financije je od pet kandidata podržao samo Jakir-Bajo, dok su o ostala četiri kandidata članovi Odbora većinom glasali suzdržano.