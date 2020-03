Predator iz Bosiljeva: Silovao je Njemicu, to mu je treći put!

Siniši Adamiću (44), koji je osumnjičen za silovanje, pljačku i oduzimanje slobode njemačke biciklistice (20), određen je 30-dnevni istražni zatvor kako ne bi utjecao na svjedoke i ponovno napao. Muškarac s područja Vrbovskog tako je šokirao brojne mještane Bosiljeva koji su ostali užasnuti cijelim incidentom, piše Jutarnji List.

Biciklisticu je presreo, zatvorio u automobil, silovao i na kraju joj oteo novac. Adamić ju je navodno odvezao u zabačeni pusti zaselak, koji je više udaljen od glavne ceste. Pretpostavljaju da ju je ondje vezao za stablo.

- Navodno se žena uspjela sama odvezati i pobjeći na sigurno - kaže mještanin Bosiljeva i dodaje kako je čuo i tko je mogući počinitelj, no to mu nisu mogli potvrditi.

Adamić je od prije poznat policiji zbog više kaznenih djela, za koja je odslužio zatvorske kazne.

Tako je 2007. godine navodno pokušao oteti tada 15-godišnju djevojku, N.P. iz Čavli.Tereti ga se da je djevojku presreo u Čavlima, uhvatio je za lice i pod prijetnjom nožem je ugurao u svoj Ford Orion. Potom joj je ruku lisičinama vezao za volan i krenuo prema Grobniku. Međutim, nedugo potom prouzročio je dvije lakše prometne nesreće. Poslije druge nesreće N.P. je iskoristila priliku, uspjela je ruku izvući iz lisičina te je pobjegla.

Odmah je potražila pomoć ljudi na koje je naišla pa je alarmirana i policija, koja je brzo pronašla i uhitila Adamića. Djevojku su zbog lakših povreda glave zadobivenih u prometnoj nesreći odvezli u riječki KBC. Nakon pokretanja istražnog zahtjeva sutkinja mu je odredila 30-dnevni pritvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela te posebno teških okolnosti njegova počinjenja. Tijekom policijske obrade i saslušanja na sudu poricao je djelo za koje se tereti, ali ga je djevojka bez razmišljanja prepoznala kao svog otmičara.

Prije šest godina u Jutarnjem listu, objavljena je i ispovijest Karlovčanina Sanjina K., koji je odrastao u domovima za odgoj djece. Jedan od domova u kojem je boravio u tinejdžerskoj dobi bio je i onaj na Cresu gdje je imao priliku upoznati Adamića.

- Tu je krenulo po zlu. Tu me silovao Siniša Adamić, čovjek s kojim ću se kasnije naći i u Turopolju te u Lepoglavi. On je i danas tamo na izdržavanju kazne za silovanje. S njim i još jednim dječakom pobjegao sam iz doma. U nekakvoj napuštenoj štali za ovce pronašao sam bajunetu od puške M-48. Uzeo mi ju je. Potjerao me na kat u kućici i prisilio me s tom bajunetom. Prisilio je i drugog da skine gaće. Bili smo isto godište, ali ja sam bio sitan, a o mi je držao bajunetu uperen u leđa - ispričao je Sanjin još 2014. godine.

Tema: Hrvatska