Muškarac (56) brutalno napao dvije žene kod Varaždina, htio ih udaviti! Uspjele su pobjeći...

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv 56-godišnjeg hrvatskog državljanina. Terete ga za dva kaznena djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju. Napad se dogodio 4. prosinca 2025. godine u jednom mjestu na području Varaždinske županije, a žrtve su dvije bliske ženske osobe u dobi od 29 i 53 godine, koje je nasilnik i ranije psihički zlostavljao.

Prvo napao mlađu ženu, pa krenuo na stariju

Tužiteljstvo tereti 56-godišnjaka da je s namjerom da ih ubije prvo fizički napao 29-godišnjakinju i počeo je pritiskati za vrat. Kada je starija žena (53) dotrčala kako bi joj pomogla, napadač je nasrnuo i na nju. Svojim rukama ju je snažno stiskao za vrat pa je žena ostala bez zraka.

Nakon toga je ponovno divljački napao 29-godišnjakinju i počeo je udarati. Obje žene zadobile su brojne tjelesne ozljede, no uspjele su pobjeći i tako se spasiti. Napadač zbog toga nije uspio u svom naumu da ih usmrti.

Ostaje iza rešetaka

Varaždinsko državno odvjetništvo predložilo je da se okrivljeniku produlji istražni zatvor. Kao razlog naveli su opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti ili dovršiti kazneno djelo.

Županijski sud u Varaždinu prihvatio je taj prijedlog, što znači da 56-godišnjak do daljnjega ostaje u istražnom zatvoru.