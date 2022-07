Predsjedatelj Vojnog odbora NATO-a: 'Sigurnost BiH ključna je za Europu i zapadni Balkan'

Predsjedatelj Vojnog odbora NATO-a admiral Rob Bauer kazao je u utorak u Sarajevu kako je sigurnost BiH ključna za stabilnost zapadnog Balkana, ali i ostatka Europe pa će Alijansa nastaviti djelovati kako bi se mir na tom dijelu kontinenta očuvao.

Bauer se tijekom službenog posjeta BiH u Sarajevu sastao s najvišim vojnim i političkim dužnosnicima. Nakon razgovora s čelnicima oružanih snaga BiH novinarima je kazao kako je stigao u kritičnom razdoblju u kojemu je stabilnost i demokratski poredak u cijeloj Europi na kušnji.

"Putinov rat u Ukrajini je pokušaj uništavanja vladavina prava vladavinom sile", kazao je nizozemski admiral.

Upozorio je kako je taj konflikt više od rata u samoj Ukrajini jer predstavlja pokušaj rušenja sustava uspostavljenog na zakonima i pravu zemalja da same odlučuju o svojoj sudbini.

Istaknuo je kako slobodne demokratske nacije sada moraju zaštititi svoja prava.

Bauer je ocijenio kako rat u Ukrajini ima globalne posljedice, uključujući zapadni Balkan, pa tako i BiH, te je stoga na samitu NATO-a u Madridu dogovoren paket potpore zemljama koje su zbog aspiracija za priključenje Alijansi izravno izložene mogućim ruskim prijetnjama.

Za novi paket pomoći BiH u obrani pojasnio je kako on ima za cilj pomoći izgradnji obrambenih kapaciteta i provedbu planova za modernizaciju.

Prisutnost NATO-a u Sarajevu i potporu vojnoj operaciji Europske unije Althea opisao je dokazima predanosti očuvanju mira i sigurnosti u BiH. Komentirajući mogućnost da Rusija na jesen, kada istječe sadašnji mandat EUFOR-a u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, uskrati suglasnost za njegovo produženje, admiral Bauer je kazao kako vjeruje da je svima u interesu zajamčiti sigurnost BiH, no ne bude li toga postoje i opcije u slučaju ruskog veta.

Pojasnio je kako će se u takvom slučaju s vlastima BiH pregovarati o novom mandatu očuvanja mira koji bi uključio NATO.

"Puno je diskusija i razmatraju se moguće opcije", kazao je Bauer ne pojašnjavajući potankosti tih rasprava.

Oprezno je komentirao prijetnje što ih je u odnosu na BiH ranije iznosio ruski veleposlanik u Sarajevu Igor Kalabuhov postane li članicom NATO-a. Bauer kaže kako je to za sada "samo retorika, a ne odluke ruske vlade".

Načelnik Glavnog stožera oružanih snaga BiH general Senad Mašović kazao je kako je zadovoljan činjenicom da je NATO prisutan u njegovoj zemlji te da je suradnja s Alijansom na visokoj razini.

"BiH pripada NATO obitelji", kazao je Mašović podsjećajući kako je na samitu Alijanse u Madridu zapadni Balkan proglašen područjem od strateškog interesa za NATO.

Kazao je kako smo svjedoci narušenog sigurnosnog stanja u svijetu uslijed brutalne agresije Rusije na Ukrajinu, što dovodi do velikih poremećaja, a ima implikacije i na BiH. No to neće zaustaviti njen napredak na putu ka članstvu u NATO-u jer je riječ o ranije donesenim političkim odlukama koje ne mogu zaustaviti opstrukcije iz Republike Srpske, istaknuo je.

General Mašović vjeruje da će svi u BiH shvatiti koliko je važno izgraditi jake oružane snage i za to koristiti potporu NATO-a.

Najčitaniji članci