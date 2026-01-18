Obavijesti

News

Komentari 0
izlazne ankete

Predsjednički izbori u Portugalu: Socijalist Antonio Seguro vodi u prvom krugu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednički izbori u Portugalu: Socijalist Antonio Seguro vodi u prvom krugu
Foto: PEDRO ROCHA/REUTERS

Socijalist Antonio José Seguro vodi u prvom krugu nedjeljnih predsjedničkih izbora u Portugalu, prema dvjema izlaznim anketama provedenim za lokalne televizijske postaje

Admiral

Vođa krajnje desnice André Ventura, favorit u predizbornim anketama, nalazi se na drugom mjestu, ali mu drugi krug nije zajamčen zbog tijesne razlike koja ga dijeli od liberalnog kandidata na trećem mjestu. Seguro je dobio između 30 i 35 posto glasova, a Ventura između 19,9 i 24,1 posto, pokazale su dvije izlazne ankete.

Na trećem mjestu nalazi se Joao Cotrim de Figueiredo s između 16,3 i 21 posto, od ukupno 11 kandidata.

Portugalci su u nedjelju izašli na izbore kako bi izabrali nasljednika konzervativnog predsjednika Marcela Rebela de Souse.

IZLAZE NA BIRALIŠTA Portugal: Tijesna utrka u prvom krugu predsjedničkih izbora
Portugal: Tijesna utrka u prvom krugu predsjedničkih izbora

Najnovija istraživanja javnog mnijenja pokazala su da  Ventura vjerojatno neće pobijediti ako uspije ući u drugi krug jer tada 60 posto ispitanika nema namjeru glasati za njega.

Međutim, za Venturu je ulazak u drugi krug dodatan dokaz naglog jačanja njegove stranke koja je, svega šest godina od svog osnutka, postala druga najsnažnija opcija u Portugalu nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora.

Drugi krug izbora trebao bi se održati 8. veljače.

Uloga predsjednika uvelike je ceremonijalna u Portugalu, ali ima i neke od važnih ovlasti, uključivo raspuštanje parlamenta u nekim okolnostima, sazivanje prijevremenih izbora i veto na zakone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi
PRIPREMITE SE

Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo
Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima
ODIJELO ZAMIJENIO VOJNOM ODOROM

Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima

Osnivač i zapovjednik te brigade je Vsevolod Kožemjako, ukrajinski milijarder koji je poslovno odijelo zamijenio vojnom odorom
Melanijina je zadnja?! Trump optužio 'neposlušne' zemlje za 'opasnu igru'. Osim Slovenije...
RUŠI SVIJET, A DRHTI OD ŽENE

Melanijina je zadnja?! Trump optužio 'neposlušne' zemlje za 'opasnu igru'. Osim Slovenije...

Trump je najavio i carine za osam ‘neposlušnih’ europskih zemalja. Optužio ih je za ‘ opasnu igru“ na Grenlandu. Sve, osim Slovenije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026