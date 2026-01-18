Portugal: Tijesna utrka u prvom krugu predsjedničkih izbora

Od 11 kandidata u utrci, desničarski populist Andre Ventura, socijaldemokrat Antonio Jose Seguro i konzervativac Joao Cotrim de Figueiredo imaju najbolje izglede da uđu u drugi krug izbora.

Prema anketama, Ventura iz krajnje desne stranke Chega mogao bi osvojiti najviše glasova, što bi moglo šokirati velik broj ljudi. Naime, mnogi portugalski birači upozoravaju na normalizaciju krajnje desnih stavova.

No, ako Ventura uspije ući u drugi krug izbora koji će se održati 8. veljače, nije vjerojatno da će pobijediti jer je, prema najnovijim anketama, preko 60 posto ispitanika kazalo da zasigurno neće glasati za njega u drugom krugu.

Međutim, za Venturu će čak i ulazak u drugi krug biti dodatan dokaz naglog jačanja njegove stranke koja je, svega šest godina od svog osnutka, postala druga najsnažnija opcija u Portugalu nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora.