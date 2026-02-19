Obavijesti

POZIVAJU NA LIKVIDACIJU

Predsjednik HND-a zbog filma 'Mirotvorac' prima prijetnje

Piše HINA,
Zagreb: Predsjednik Milanović na otvorenju Godišnje skupštine Europske federacije novinara | Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Većina uvredljivih i prijetećih poruka dolazi s Facebook stranice Branimira Glavaša

Admiral

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u priopćenju ističe da je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko dobiva prijetnje zbog filma "Mirotvorac" čiji je koscenarist, a najveći broj uvredljivih i prijetećih poruka prema Zovku dolazi s Facebook stranice Branimira Glavaša. 

HND u obavijesti javnosti i Vladi RH ističe da su nakon prikazivanja filma "Mirotvorac" na Hrvatskoj televiziji prošli tjedan, uslijedili pozivi na odmazdu njegovim autorima.

"U objavi nepravomoćno osuđenog ratnog zločinca (koji se žalio na presudu) Branimira Glavaša na društvenoj mreži Facebook, u kojoj je izravno i nedvosmisleno navedeno ime Hrvoja Zovka, predsjednika HND-a i koscenarista filma “Mirotvorac”, zabilježen je veći broj uvredljivih i prijetećih komentara i poruka usmjerenih prema Zovku", navodi HND.

Dodaju da u spornoj objavi Glavaš izražava žaljenje što tijekom demokratskih promjena u Hrvatskoj nije bilo scenarija sličnog onome u Bukureštu, aludirajući pritom na smjenu rumunjske vlasti 1989. godine – strijeljanjem.

HND također navodi da je dodatno Hrvatska radiotelevizija u emisiji urednika i voditelja Petra Vlahova, koja je uslijedila nakon prikazivanja filma, ponovo iskorištena za crtanje mete na čelo autorima "Mirotvorca", a među kojima je uz Zovka i jedan od najuglednijih hrvatskih novinara, publicist i književnik te višestruko nagrađivani Drago Hedl, koji je ujedno i potpredsjednik HND-a.

"Ovaj put nije riječ samo o ugroženom pravu na slobodu mišljenja i izražavanja, nego i o pravu na život pojedinaca na čiju se likvidaciju imenom i prezimenom poziva", ističu u HND-u.

Navode i da su prijetnje prijavljene, ali se HND pita, "ne samo kao cehovska organizacija, nego i kao društveno odgovorni ljudi" kako se ova država drži Ustava i kako štiti svoje građane kada su posrijedi njihova prava na slobodu izražavanja, kao i pravo na siguran i zdrav život.

"Također nas zanima namjerava li Vlada išta konkretno poduzeti po pitanju navale divljaštva i radikalizma koji traju već mjesecima, a prije nego što netko ozbiljno strada", zaključuju u HND-u.

