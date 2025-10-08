Predsjednik JANAF-a: MOL bi s nama kao s INA-om. Neće moći

Završen je prvi krug pregovora JANAF-a i MOL-a o mogućoj isporuci nafte Mađarskoj i Slovačkoj preko terminala u Omišlju. Dogovor o novom ugovoru, cijeni i količinama još nije postignut, no u Janafu poručuju da su optimistični. Na tu temu gost središnjeg Dnevnika HTV-a bio je predsjednik Uprave JANAF-a Stjepan Adanić.

- Zadnjih tjedana bila je velika tenzija između Mađarske i Hrvatske u vezi optužbe mađarskog ministra vanjskih poslova u vezi ratnog profiterstva za Hrvatsku. Taj slučaj riješio je premijer Plenković u dogovoru s Orbanom u Kopenhagenu prošli tjedan i na neki način promijenio paradigmu. I mi smo danas u prvom krugu razgovora imali vrlo konstruktivne razgovore s predstavnicima MOL-a gdje smo na neki način razgovarali o našim kapacitetima, našim mogućnostima i o njihovim potrebama - rekao je Adanić.

Zagreb: Stjepan Adanić, direktor JANAf-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Osvrnuo se i na priopćenje MOL-a u kojem kažu da su predložili JANAF-u da prouči najbolje međunarodne primjere vlasničke strukture zapadnoeuropskih transportnih kompanija, gdje prisutnost korisnika nafte kao suvlasnika jamči pravedno određivanje cijena.

- Tu se provlači jedna ideja. Mislim da bi oni htjeli napraviti iz JANAF-a ono što su napravili s INA-om. Međutim, to neće ići, sigurno, definitivno. Što se tiče cijena transporta nafte, one su svugdje u svijetu negdje između 2 i 3 %. To nije odlučujuća cijena. Odlučujuća cijena za pravac konkretne dobave je cijena nafte. Oni dobivaju diskont od Rusa i oni jednostavno tu imaju određeni interes. I dok taj interes postoji, dok postoji taj pravac od družbe preko Ukrajine do Mađarske, oni će to koristiti jer to je njima u interesu - pojasnio je Adanić.

Uskoro (sutra) kreću sankcije koje su Amerikanci nametnuli Naftnoj industriji Srbije (NIS). JANAF je dobio licencu za transport nafte NIS-u na tjedan dana.

- Međutim, tu licencu treba dobiti i NIS. Ako oni to dobiju tijekom dana i sutrašnjeg dana, mi možemo još određenu količinu nafte, ako će oni imati potrebe, dostaviti tamo. Međutim, ako ne dobiju, mi ćemo morati to zaustaviti. Mi smo zadnje kapi nafte, da tako kažem, isporučili danas njima i oni nemaju više u našim rezervoarima u našim cijevima svoje nafte. Mi smo poštovali te sankcije, kao što su Amerikanci rekli, točno na današnji dan - rekao je Adanić.

Dodao je da je JANAF spreman ako više neće moći dopremati naftu Srbima.

- Situacija je vrlo dinamična. Mi smo dinamična uprava, rješavamo probleme kad dođu, na dnevnoj bazi, ali i predviđamo probleme. Mi smo na neki način bili tako nekako vidoviti, da tako kažem, da smo od 2020. godine do danas akumulirali odlična financijska sredstva za tzv. crne dane. Pripremili smo se na neki način. Imamo velike investicijske projekte ove godine i sljedeće godine, a imamo određena financijska sredstva koje čuvamo upravo za te pozicije - pojasnio je Adanić.