Predsjednik Milanović odgovorio Izraelcima

Izraelski mediji raspisali su se o predsjedniku Zoranu Milanoviću i o tome kako oni navode da blokira već sedam mjeseci dolazak novog izraelskog veleposlanika Nissana Amdura.

Iz Ureda predsjednika objavili su da Amdur zaista nije dobio agreman (službenu privolu ili pristanak države primateljice da prihvati dolazečeg veleposlanika).

- Vodeći se dobrom diplomatskom praksom, Ured predsjednika Republike Hrvatske do sada nije javno komentirao niti jedan prijedlog neke države oko imenovanja veleposlanika u Republici Hrvatskoj. Država Izrael je prekršila ovo nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika, iako isti nije dobio suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske - objavili su s Pantovčaka.

- S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured Predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik Države Izrael nije dobio, niti će dobiti, suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje Predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku Predsjednika Republike -zaključili su.