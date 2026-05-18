Obavijesti

News

Komentari 1
NOVI VELEPOSLANIK

Predsjednik Milanović odgovorio Izraelcima

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednik Milanović odgovorio Izraelcima
Rijeka: Predsjednik Zoran Milanović na svečanoj sjednici Ekonomskog fakulteta | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje Predsjednik Republike

Izraelski mediji raspisali su se o predsjedniku Zoranu Milanoviću i o tome kako oni navode da blokira već sedam mjeseci dolazak novog izraelskog veleposlanika Nissana Amdura. 

Iz Ureda predsjednika objavili su da Amdur zaista nije dobio agreman (službenu privolu ili pristanak države primateljice da prihvati dolazečeg veleposlanika).

 - Vodeći se dobrom diplomatskom praksom, Ured predsjednika Republike Hrvatske do sada nije javno komentirao niti jedan prijedlog neke države oko imenovanja veleposlanika u Republici Hrvatskoj. Država Izrael je prekršila ovo nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika, iako isti nije dobio suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske - objavili su s Pantovčaka.

NOVI VELEPOSLANIK Ured predsjednika: Izraelac nije dobio agreman i neće s obzirom na njihove politike
Ured predsjednika: Izraelac nije dobio agreman i neće s obzirom na njihove politike

 - S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured Predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik Države Izrael nije dobio, niti će dobiti, suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje Predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku Predsjednika Republike -zaključili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Aleksića su pronašli golog? Iza sebe je bacao papar da sakrije tragove. Stigle fotke privođenja
ZAVRŠENA POTRAGA

Aleksića su pronašli golog? Iza sebe je bacao papar da sakrije tragove. Stigle fotke privođenja

Drniš je zavijen u crno nakon stravičnog zločina u kojem je Kristijan Aleksić (50) u subotu navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.
Psihoprofil ubojice: U stanu je zatočio medicinsku sestru koja mu je došla pregledati majku
STRAVA U DRNIŠU

Psihoprofil ubojice: U stanu je zatočio medicinsku sestru koja mu je došla pregledati majku

Kristijan Aleksić (50) smaknuo je mladića (19) • Bio je tempirana bomba, 1994. je ubio djevojku (22) • Bio je vrlo neugodan prema djevojkama
Kolega ubijenog mladića (19) iz Drniša: 'Čim je položio vozački, otišao je zaraditi dnevnicu...'
KONOBAR IZ PIZZERIJE

Kolega ubijenog mladića (19) iz Drniša: 'Čim je položio vozački, otišao je zaraditi dnevnicu...'

Razgovarali smo s kolegom ubijenog mladića koji je do prije 15 dana radio s njim u pizzeriji. Kaže da dostavljači ubojici nisu inače dostavljali te da on ubojicu nikad nije posluživao...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026