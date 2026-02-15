Predsjednik sabora izrazio sućut povodom smrti Gorana Sukna

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uputio je izraze sućuti obitelji Sukno u povodu smrti legendarnog hrvatskog vaterpoliste i dugogodišnjeg sportskog djelatnika Gorana Sukne koji je umro je u 66. godini nakon duge i teške bolesti.

"Poštovana obitelji Sukno, s dubokom tugom primio sam vijest o smrti Gorana Sukna, istaknutog hrvatskog vaterpolista i dugogodišnjeg vaterpolskog djelatnika. Uime Hrvatskoga sabora i osobno izražavam vam iskrenu sućut. Vlasnik olimpijskog i svjetskog zlata, klupski prvak Europe i višestruki prvak države, Goran Sukno ostaje zlatnim slovima upisan u povijest hrvatskoga i dubrovačkog sporta. I kao igrač i sportski direktor dao je nemjerljiv doprinos razvoju najvažnijeg sportskog kolektiva u svome rodnom Gradu - vaterpolskog kluba Jug, osvojivši s Gosparima sve što se osvojiti moglo," navodi se u priopćenju.

"Svojom izuzetnom sportskom vještinom i mentalitetom pravog pobjednika itekako je nadahnjivao suigrače, ali i mnoge naraštaje mladih vaterpolista, uvijek ih potičući na izvrsnost. I izvan bazena, kao veliki radnik i čovjek iznimnog osobnog integriteta, Goran Sukno zaslužio je istinsko poštovanje svih koji su ga poznavali i cjelokupne hrvatske sportske javnosti. U ovim teškim trenucima, uime Hrvatskoga sabora i osobno, još jednom upućujem izraze iskrene i duboke sućuti vama, poštovana obitelji, kao i svim prijateljima i suradnicima Gorana Sukna," dodaje se.