LEGENDARNI VATERPOLIST

Predsjednik sabora izrazio sućut povodom smrti Gorana Sukna

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Gordan Jandroković govorio o obljetnici međunarodnog priznanja RH | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uputio izraze sućuti obitelji Sukno, ističući njegov izniman doprinos hrvatskom sportu i vaterpolu

Admiral

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uputio je izraze sućuti obitelji Sukno u povodu smrti legendarnog hrvatskog vaterpoliste i dugogodišnjeg sportskog djelatnika Gorana Sukne koji je umro je u 66. godini nakon duge i teške bolesti.

"Poštovana obitelji Sukno, s dubokom tugom primio sam vijest o smrti Gorana Sukna, istaknutog hrvatskog vaterpolista i dugogodišnjeg vaterpolskog djelatnika. Uime Hrvatskoga sabora i osobno izražavam vam iskrenu sućut. Vlasnik olimpijskog i svjetskog zlata, klupski prvak Europe i višestruki prvak države, Goran Sukno ostaje zlatnim slovima upisan u povijest hrvatskoga i dubrovačkog sporta. I kao igrač i sportski direktor dao je nemjerljiv doprinos razvoju najvažnijeg sportskog kolektiva u svome rodnom Gradu - vaterpolskog kluba Jug, osvojivši s Gosparima sve što se osvojiti moglo," navodi se u priopćenju.

POČIVAO U MIRU Preminula je legenda hrvatskog vaterpola Goran Sukno (66)
Preminula je legenda hrvatskog vaterpola Goran Sukno (66)

"Svojom izuzetnom sportskom vještinom i mentalitetom pravog pobjednika itekako je nadahnjivao suigrače, ali i mnoge naraštaje mladih vaterpolista, uvijek ih potičući na izvrsnost. I izvan bazena, kao veliki radnik i čovjek iznimnog osobnog integriteta, Goran Sukno zaslužio je istinsko poštovanje svih koji su ga poznavali i cjelokupne hrvatske sportske javnosti. U ovim teškim trenucima, uime Hrvatskoga sabora i osobno, još jednom upućujem izraze iskrene i duboke sućuti vama, poštovana obitelji, kao i svim prijateljima i suradnicima Gorana Sukna," dodaje se.

