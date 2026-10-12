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'DONEKLE TAJNI POSTUPAK'

Predsjednik sindikata: Rezultat arbitraže o nužnim poslovima u ZET-u u srijedu ili četvrtak...

Piše HINA,
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Predsjednik sindikata: Rezultat arbitraže o nužnim poslovima u ZET-u u srijedu ili četvrtak...
Zagreb: Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga o neuspjelom mirenju i daljnjim koracima | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da će i arbitraža u ZET-u vrlo brzo završiti i napominje da se paralelno nastavljaju razgovori sa sindikatima kojima su ponuđeni isti uvjeti kao i prije štrajka...

Rezultat arbitraže o minimalnom opsegu poslova za vrijeme štrajka u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) trebao bi biti poznat u srijedu ili najkasnije u četvrtak, najavio je u ponedjeljak predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić.

Jozić je rekao Hini da se radi o "donekle tajnom postupku" pa ne može iznositi pojedinosti, ali da se u srijedu ili četvrtak očekuje konačna arbitražna odluka koja će biti javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu.

"Naši predstavnici imaju jake argumente da kažu koliko je potrebno izvršitelja u vrijeme štrajka", istaknuo je. Oko pitanja što su nužni poslovi, po njegovim riječima ne mogu se baš složiti ni pravni stručnjaci, ali poštivat će odluku i misli da je dobro da se ta odluka donese.   

Podsjetio je da će u srijedu imati izjašnjavanje zaposlenika o ponudi poslodavca, odnosno žele li prihvatiti povećanje osnovice plaće za 4,5 posto od 1. rujna i prijedlog indeksacije plaća od  1. siječnja iduće godine.

Osnovica plaće bi se prema prijedlogu indeksacije jednom godišnje usklađivala s indeksom potrošačkih cijena (stopom inflacije), što bi radnicima donijelo dodatni rast osnovice od približno 4,5 posto od 1. siječnja iduće godine.

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Prihvate li zaposlenici ponudu poslodavca, sindikat će poštivati njihovu odluku, a u suprotnom sindikat će ići dalje sa svojim prijedlozima, najavio je Jozić.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da će i arbitraža u ZET-u vrlo brzo završiti i napominje da se paralelno nastavljaju razgovori sa sindikatima kojima su ponuđeni isti uvjeti kao i prije štrajka te se čeka izjašnjavanje radnika ZET-a, a štrajk neće biti plaćen. 

Štrajk zaposlenika Zagrebačkog holdinga i ZET-a započeo je 28. rujna zbog nezadovoljstva plaćama, kolektivnim ugovorima i drugim materijalnim pravima, a prekinut je u srijedu 30. rujna bez dogovora sindikata i poslodavaca nakon što je Županijski sud u odvojenim odlukama odlučio da je štrajk nezakonit.

Tijekom trodnevnog štrajka bili su obustavljeni javni prijevoz i odvoz otpada.

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Postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga kao poslodavca i reprezentativnih sindikata završen je u petak, a arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom eventualnog štrajka svakodnevno mora raditi najmanje 1192 radnika, odnosno oko 22 posto djelatnika Holdinga, dok u Čistoći mora raditi četvrtina radnika.

Tomašević je za presude o nezakonitosti štrajka rekao da su bile očekivane jer su sindikalni čelnici krenuli u potpuni štrajk bez prethodno određenih nužnih minimalnih poslova.

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