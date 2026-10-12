Predsjednik sindikata: Rezultat arbitraže o nužnim poslovima u ZET-u u srijedu ili četvrtak...

Rezultat arbitraže o minimalnom opsegu poslova za vrijeme štrajka u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) trebao bi biti poznat u srijedu ili najkasnije u četvrtak, najavio je u ponedjeljak predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić.

Jozić je rekao Hini da se radi o "donekle tajnom postupku" pa ne može iznositi pojedinosti, ali da se u srijedu ili četvrtak očekuje konačna arbitražna odluka koja će biti javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu.

"Naši predstavnici imaju jake argumente da kažu koliko je potrebno izvršitelja u vrijeme štrajka", istaknuo je. Oko pitanja što su nužni poslovi, po njegovim riječima ne mogu se baš složiti ni pravni stručnjaci, ali poštivat će odluku i misli da je dobro da se ta odluka donese.

Podsjetio je da će u srijedu imati izjašnjavanje zaposlenika o ponudi poslodavca, odnosno žele li prihvatiti povećanje osnovice plaće za 4,5 posto od 1. rujna i prijedlog indeksacije plaća od 1. siječnja iduće godine.

Osnovica plaće bi se prema prijedlogu indeksacije jednom godišnje usklađivala s indeksom potrošačkih cijena (stopom inflacije), što bi radnicima donijelo dodatni rast osnovice od približno 4,5 posto od 1. siječnja iduće godine.

Prihvate li zaposlenici ponudu poslodavca, sindikat će poštivati njihovu odluku, a u suprotnom sindikat će ići dalje sa svojim prijedlozima, najavio je Jozić.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da će i arbitraža u ZET-u vrlo brzo završiti i napominje da se paralelno nastavljaju razgovori sa sindikatima kojima su ponuđeni isti uvjeti kao i prije štrajka te se čeka izjašnjavanje radnika ZET-a, a štrajk neće biti plaćen.

Štrajk zaposlenika Zagrebačkog holdinga i ZET-a započeo je 28. rujna zbog nezadovoljstva plaćama, kolektivnim ugovorima i drugim materijalnim pravima, a prekinut je u srijedu 30. rujna bez dogovora sindikata i poslodavaca nakon što je Županijski sud u odvojenim odlukama odlučio da je štrajk nezakonit.

Tijekom trodnevnog štrajka bili su obustavljeni javni prijevoz i odvoz otpada.

Postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga kao poslodavca i reprezentativnih sindikata završen je u petak, a arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom eventualnog štrajka svakodnevno mora raditi najmanje 1192 radnika, odnosno oko 22 posto djelatnika Holdinga, dok u Čistoći mora raditi četvrtina radnika.

Tomašević je za presude o nezakonitosti štrajka rekao da su bile očekivane jer su sindikalni čelnici krenuli u potpuni štrajk bez prethodno određenih nužnih minimalnih poslova.