ZET vraća novac građanima zbog tri dana štrajka, evo što trebate napraviti za povrat

Zagrebački električni tramvaj započeo je u srijedu s povratom novčanih sredstava građanima zbog prošlotjedne obustave prometa uslijed štrajka.

Povrat novčanih sredstava odnosi se na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata, kojima će biti vraćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za razdoblje tijekom kojeg, zbog obustave prometa, nisu mogli koristiti uslugu javnog gradskog prijevoza.

Kako bi se ostvarilo pravo na povrat, zahtjev je potrebno podnijeti na prodajnim mjestima ZET-a do kraja studenoga 2026. godine.

Obrazac zahtjeva za povrat sredstava dostupan je na našoj mrežnoj stranici www.zet.hr.

Nakon zaprimanja i obrade zahtjeva, povrat će se izvršiti u skladu s trajanjem obustave prometa, odnosno razmjerno razdoblju u kojem usluga prijevoza nije bila dostupna.

ZET poziva sve građane koji ostvaruju pravo na povrat, da svoje zahtjeve podnesu na jednom od prodajnih mjesta kako bi se postupak mogao provesti u najkraćem mogućem roku.