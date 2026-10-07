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ZA MJESEČNE I GODIŠNJE

ZET vraća novac građanima zbog tri dana štrajka, evo što trebate napraviti za povrat

Piše 24sata,
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ZET vraća novac građanima zbog tri dana štrajka, evo što trebate napraviti za povrat
Zagreb: Krenuli tramvaji sa Remize | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Povrat novčanih sredstava odnosi se na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata, kojima će biti vraćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za razdoblje tijekom kojeg, zbog obustave prometa, nisu mogli koristiti uslugu javnog gradskog prijevoza.

Zagrebački električni tramvaj započeo je u srijedu s povratom novčanih sredstava građanima zbog prošlotjedne obustave prometa uslijed štrajka.

Povrat novčanih sredstava odnosi se na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata, kojima će biti vraćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za razdoblje tijekom kojeg, zbog obustave prometa, nisu mogli koristiti uslugu javnog gradskog prijevoza.

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Kako bi se ostvarilo pravo na povrat, zahtjev je potrebno podnijeti na prodajnim mjestima ZET-a do kraja studenoga 2026. godine. 
Obrazac zahtjeva za povrat sredstava dostupan je na našoj mrežnoj stranici www.zet.hr.

Nakon zaprimanja i obrade zahtjeva, povrat će se izvršiti u skladu s trajanjem obustave prometa, odnosno razmjerno razdoblju u kojem usluga prijevoza nije bila dostupna.

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ZET poziva sve građane koji ostvaruju pravo na povrat, da svoje zahtjeve podnesu na jednom od prodajnih mjesta kako bi se postupak mogao provesti u najkraćem mogućem roku.

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