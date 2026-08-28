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UMRO RATKO MLADIĆ

SRAMOTA Predsjednik skupštine Crne Gore izrazio je sućut sinu zločinca, reagirala i Hrvatska

Piše Filip Sulimanec,
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SRAMOTA Predsjednik skupštine Crne Gore izrazio je sućut sinu zločinca, reagirala i Hrvatska
Foto: X/Profimedia
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Skandalozan izraz sućuti predsjednika skupštine države koja je kao jedan od fokalnih ciljeva svoje vanjske politike postavila članstvo u EU, komenitrala je hrvatska eurozastupnica Sunčana Glavak

Predsjednik Nove srpske demokracije (NSD) i Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić izrazio je sućut sinu Ratka Mladića, Darku Mladiću.

 - Upravo sam izrazio sućut Darku Mladiću, u svoje ime i u ime Nove srpske demokracije, povodom smrti njegova oca, generala Ratka Mladića - objavio je Mandić na X-u. Ratko Mladić preminuo je u Scheveningenu u Nizozemskoj nakon serije moždanih udara.

Mladić je u lipnju 2022. pred Haškim sudom (ICTY) pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina u BiH te genocida u Srebrenici.

Skandalozan izraz sućuti predsjednika skupštine države koja je kao jedan od fokalnih ciljeva svoje vanjske politike postavila članstvo u EU, komentirala je hrvatska eurozastupnica Sunčana Glavak.

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 - Najoštrije osuđujem sramotan i nedopustiv potez predsjednika Skupštine Crne Gore! Andrija Mandić nije privatna osoba, nego predsjednik parlamenta države koja želi postati članica Europske unije. Zato njegove javne poruke imaju posebnu političku i institucionalnu težinu - upozorila je Glavak.

 - Ratko Mladić pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Osoba koja zavrjeđuje najdublji prezir. Prešućivati njegove zločine, a isticati generalski čin, neprihvatljiva je relativizacija genocida i duboko nepoštovanje prema žrtvama - poručila je Glavak, pa jasno dala do znanja da ulazak u EU traži i suočavanje s prošlošću.

 - Crna Gora ne može graditi europsku budućnost okrećući leđa vrijednostima na kojima Europska unija počiva. Europski put nije samo zatvaranje poglavlja, on zahtijeva jasno suočavanje s prošlošću i poštovanje pravomoćnih presuda međunarodnih sudova - zaključila je Sunčana Glavak.

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Komentari 22
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