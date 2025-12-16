Obavijesti

News

Komentari 0
BRAĆA RUSI

Predsjednik srpske firme 'misteriozno' umro u Moskvi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednik srpske firme 'misteriozno' umro u Moskvi
Foto: Društvene mreže

Radomir Kurtić je u Moskvi bio u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimport SDPR-a. Komisija Jugoimport SDPR-a obišla je urede u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi s računala

Vojne sigurnosne službe i BIA dostavile su predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću izvještaj o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića, predstavnika Jugoimport SDPR-a u Moskvi. Kurtić je umro 17. studenoga 2025. na ulici u Moskvi. Srpske službe su čekale službeni forenzički ekspoze koji Moskva nije poslala, piše Blic.

Radomir Kurtić je u Moskvi bio u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimport SDPR-a. Komisija Jugoimport SDPR-a obišla je urede u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi s računala.

Srbija traži odgovore od ruskih vlasti

Istražni organi Rusije nisu dostavili nikakve službene informacije o događaju ambasadi Republike Srbije i predstavništvu Jugoimport SDPR-a u Moskvi, kao ni sigurnosnim službama u Republici Srbiji.

MILOVAN ZDRAVKOVIĆ Izašao iz Remetinca pa ga brzo vratili u Srbiju! Šok za člana srpskog kriminalnog klana
Izašao iz Remetinca pa ga brzo vratili u Srbiju! Šok za člana srpskog kriminalnog klana

Predsjednik Srbije je, na sastanku s predstavnicima službi sigurnosti i Jugoimport SDPR-a, rekao da ne smijemo nikoga kriviti dok ne dobijemo čvrste dokaze, ali da je potrebno zahtijevati sve neophodne informacije od predstavnika ruske države i ruske državne sigurnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'
VELIKA INSPEKCIJA

U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'

Provjerili smo cijene namirnica za Božić u popularnim dućanima. Košarica i do tri puta skuplja. Stručnjaci: Kupujte na akcijama! Cijene bi mogle rast što se više bližimo Božiću
VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'
VRIJEDI 400 MILIJUNA DOLARA

VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'

Riječ je o podmornici klase Kilo, naoružanoj s četiri lansera za krstareće projektile 'Kalibr'. Rusi s njima napadaju ukrajinski teritorij.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025