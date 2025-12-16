Predsjednik srpske firme 'misteriozno' umro u Moskvi

Vojne sigurnosne službe i BIA dostavile su predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću izvještaj o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića, predstavnika Jugoimport SDPR-a u Moskvi. Kurtić je umro 17. studenoga 2025. na ulici u Moskvi. Srpske službe su čekale službeni forenzički ekspoze koji Moskva nije poslala, piše Blic.

Radomir Kurtić je u Moskvi bio u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimport SDPR-a. Komisija Jugoimport SDPR-a obišla je urede u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi s računala.

Srbija traži odgovore od ruskih vlasti

Istražni organi Rusije nisu dostavili nikakve službene informacije o događaju ambasadi Republike Srbije i predstavništvu Jugoimport SDPR-a u Moskvi, kao ni sigurnosnim službama u Republici Srbiji.

Predsjednik Srbije je, na sastanku s predstavnicima službi sigurnosti i Jugoimport SDPR-a, rekao da ne smijemo nikoga kriviti dok ne dobijemo čvrste dokaze, ali da je potrebno zahtijevati sve neophodne informacije od predstavnika ruske države i ruske državne sigurnosti.