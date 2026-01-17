Obavijesti

News

Komentari 0
NA VLASTI OD 1986.

Predsjednik Ugande Museveni premoćno pobijedio na izborima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednik Ugande Museveni premoćno pobijedio na izborima
Foto: Abubaker Lubowa/REUTERS

Yoweri Museveni je pobjednik predsjedničkih izbora koji su se u subotu održali u Ugandi, pa taj političar ulazi u peto desetljeće vladavine nakon izbornog procesa obilježenog nasilnim incidentima i optužbama o prijevari

Admiral

Museveni je dobio 71,65 posto glasova, objavila je izborna komisija afričke zemlje u subotu. Protukandidat 81-godišnjeg čelnika, koji je pobjedom osvojio sedmi mandat, bio je Bobi Wine, pop glazbenik koji je osvojio 24 posto.  

Wine tvrdi da su izbori održani u vrijeme blokade pristupa internetu kako bi se, tvrde vlasti, spriječilo širenje „dezinformacija”, obilježeni prijevarama. Pozvao je svoje pobornike da izađu na ulice. 

U subotu se ne zna gdje se nalazi 43-godišnji glazbenik, a on je objavio da je pobjegao od vojne racije u svom domu. 

IDI AMIN DADA Kako je bivši boksač i časnik skoro uništio Ugandu: Terorom i nasiljem tjerao strah u kosti
Kako je bivši boksač i časnik skoro uništio Ugandu: Terorom i nasiljem tjerao strah u kosti

- Prošla noć je u našem domu bila vrlo teška. Vojska i policija su nas pretresli. Isključili su nam struju i onesposobili naše CCTV kamere - napisao je Wine na platformi X, dodajući da su njegova supruga i članovi obitelji u kućnom pritvoru. 

Pobjeda Musevenija, aktualnog glavnog tajnika Pokreta nesvrstanih, nije iznenađujuća. 

NA ZASJEDANJU SKUPŠTINE UN-A Nizozemska i Uganda surađivat će na vraćanju imigranata kojima je odbijen azil
Nizozemska i Uganda surađivat će na vraćanju imigranata kojima je odbijen azil

Od preuzimanja vlasti 1986. kao čelnik pobunjenika on je dva puta promijenio ustav da bi ukinuo maksimalnu dob za tu funkciju i ograničenja broja mandata, a tijekom duge vladavine uspostavio je potpunu kontrolu nad institucijama afričke države koja broji 50 milijuna stanovnika. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje
SKANDALOZNI POVICI

VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje

'Vidimo se opet sutra. Ako Bog da', rekao je Thompson pred kraj koncerta. Sve je završio pjesmom 'Lijepa li si'
Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara
VRATIO SE NA PLESO

Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara

Iako MORH i HRZ potvrđuju da je sve odrađeno prema sigurnosnim procedurama, detalje o uzroku kvara i održavanju zrakoplova nisu podijelili s javnosti
Kronični nedostatak kreveta na Rebru: Evo što kaže Sindikat
UPRAVA NEGIRA

Kronični nedostatak kreveta na Rebru: Evo što kaže Sindikat

Sustav OHBA funkcionira, ali je pred kolapsom jer se tu upućuju palijativni pacijenti koji nisu primarno KBC Zagreb, oni opterećuju hitni prijem, poručila je Tanja Leontić iz Sindikata KBC-a Zagreb

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026