Predsjednik Ugande Museveni premoćno pobijedio na izborima

Museveni je dobio 71,65 posto glasova, objavila je izborna komisija afričke zemlje u subotu. Protukandidat 81-godišnjeg čelnika, koji je pobjedom osvojio sedmi mandat, bio je Bobi Wine, pop glazbenik koji je osvojio 24 posto.

Wine tvrdi da su izbori održani u vrijeme blokade pristupa internetu kako bi se, tvrde vlasti, spriječilo širenje „dezinformacija”, obilježeni prijevarama. Pozvao je svoje pobornike da izađu na ulice.

U subotu se ne zna gdje se nalazi 43-godišnji glazbenik, a on je objavio da je pobjegao od vojne racije u svom domu.

- Prošla noć je u našem domu bila vrlo teška. Vojska i policija su nas pretresli. Isključili su nam struju i onesposobili naše CCTV kamere - napisao je Wine na platformi X, dodajući da su njegova supruga i članovi obitelji u kućnom pritvoru.

Pobjeda Musevenija, aktualnog glavnog tajnika Pokreta nesvrstanih, nije iznenađujuća.

Od preuzimanja vlasti 1986. kao čelnik pobunjenika on je dva puta promijenio ustav da bi ukinuo maksimalnu dob za tu funkciju i ograničenja broja mandata, a tijekom duge vladavine uspostavio je potpunu kontrolu nad institucijama afričke države koja broji 50 milijuna stanovnika.