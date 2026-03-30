Obavijesti

News

DOBITNICI NAGRADE

Predsjednik ugostio najbolje menadžere godine 2025.

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske

Dobitnici nagrade Menadžer godine predstavili su svoje tvrtke i poslovne uspjehe.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je u ponedjeljak vodstvo Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA te dobitnike nagrada Menadžer godine 2025., priopćio je Ured predsjednika RH. Predsjednik Republike čestitao je nagrađenim menadžerima i poduzetnicima koji su mu na sastanku predstavili svoje tvrtke i rezultate zbog kojih su dobili nagrade CROMA-e. Nagrade su im dodijeljene na svečanosti održanoj pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike u veljači ove godine. Nagrade se dodjeljuju u kategorijama velikih, srednjih i malih poduzeća, društveno odgovornih poduzeća, te inozemnih menadžera, kao i menadžerima koji su se istaknuli svojim inovativnim projektima, pozitivnim društvenim utjecajem i doprinosom gospodarskom razvoju Hrvatske.

KOMENTIRA TEA KVARANTAN SOLDATIĆ Sigurnost države i građana ili politički ego, što je važnije?
Predsjednica HUM-CROMA-a Ana Soldo kazala je kako udruženje u članstvu ima 150 tvrtki koje imaju preko 50 tisuća zaposlenih i ostvaruju oko osam milijardi eura prihoda. Posebno je istaknula kako u Hrvatskoj ima puno tvrtki koje rastu iz godine u godinu, a nisu poznate široj javnosti jer mnoge od njih - pa tako i tvrtke nagrađenih poduzetnika i menadžera – većinom rade za inozemna tržišta. 

Osim nagrađenih poduzetnika i menadžera i predsjednice udruženja, na sastanku su bili i članovi Izvršnog odbora HUM-CROMA-e Igor Benaković, Ana Soldo i Manuela Šola te glavna menadžerica Ana Falak. Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić.

SUSRET NAKON PET GODINA NIJE ŠALA Plenki i Zoki konačno za istim stolom 1. travnja
Dobitnici nagrada Menadžer godine 2025. su: Dino Dragun, CEO i osnivač Hidrocibalaea; Stjepan Bedić, CEO i osnivač ETF Airwaysa; Darko Horvat, CEO Bosqar Investa; Matija Žulj, CEO i osnivač Agrivija; Goran Ladišić, CEO Projekta O2; Nikola Jurman, CEO i vlasnik Filixa; Marko Jurman, CEO i vlasnik Filixa; Nada Šimić, osnivačica i vlasnica Primaca; Tomislav Ivanić, CEO i osnivač Bravarije Ivanić; Hrvoje Parag, CEO Herbairuma; Medeja Lončar, CEO Siemensa i Zoran Mabić, CEO Lesaffre Adriatica.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'
TUŽNE SCENE KOD SV. DUHA

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'

Pučka kuhinja kod franjevaca na Svetom Duhu siromašne hrani od 1995. • Broj korisnika povećao se od pandemije • Skuhaju 500 obroka
PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...
NEMA PROLJEĆA

PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...

Od utorka slijedi osjetnije pogoršanje vremena diljem zemlje: Mjestimice se očekuju jaki pljuskovi, a u gorju je moguć snijeg i susnježica
Trump zaprijetio: 'Ako ne dođe do dogovora, uništit ćemo sve!'
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Trump zaprijetio: 'Ako ne dođe do dogovora, uništit ćemo sve!'

Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026