Rusija bi mogla popustiti: ‘Razmotrit ćemo djelomično ukidanje zabrane izvoza dizela’

Rusko je tržište dizela sada "uravnoteženo", a vlada će razmotriti djelomično ublažavanje zabrane izvoza ako proizvodnja nadmaši potražnju, rekao je u petak potpredsjednik vlade Aleksandar Novak, raspirivši nadu u moguće popuštanje napetosti na svjetskim tržištima zbog rata i nedostatne opskrbe. "Poduzimamo sve potrebne mjere kako bi tržište bilo opskrbljeno svim vrstama naftnih proizvoda. Kad je riječ o dizelskom gorivu, tržište je danas uravnoteženo: imamo dovoljno goriva", rekao je Novak na zasjedanju gornjeg doma ruskog parlamenta, prema izvješću ruske novinske agencije Interfax.

Već krajem siječnja ruska vlada zabranila je trgovcima izvoz dizela, a sredinom srpnja zabranu je proširila i na proizvođače, istaknuvši da joj je prioritet opskrba domaćeg tržišta u vrijeme žetve, uz smanjene kapacitete za preradu zbog ukrajinskih napada.

U srijedu Moskva je zabranu izvoza za proizvođače produljila do kraja listopada.

Prije tih ograničenja Rusija je zauzimala drugo mjesto na ljestvici najvećih svjetskih izvoznika dizela, iza Sjedinjenih Američkih Država.

"Iako smo prije tek nekoliko dana produljili zabranu izvoza dizela i na listopad, nastavljamo pratiti situaciju i, ako proizvodnja dizela premaši potražnju na domaćem tržištu, razmotrit ćemo djelomičnu normalizaciju izvoza", rekao je Novak.

Rusija proizvodi otprilike 80 posto više dizela no što troši, i to je normalna situacija, rekao je potpredsjednik vlade, dodavši da bi u slučaju popunjenosti skladišnih kapaciteta rafinerije morale umanjiti preradu, a to bi pak moglo negativno utjecati na proizvodnju drugih traženih proizvoda.

Krajem prošlog tjedna glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da eventualno ukidanje ruske zabrane izvoza dizela neće ovisiti samo o pokrivanju potreba na domaćem tržištu, već i o ukidanju sankcija na uvoz ruskih energenata.

Uz zajamčenu sigurnost plovidbe Crnim morem, glasnogovornik Kremlja istaknuo je da Rusija očekuje od drugih zemalja i ukidanje sankcija na uvoz ruskih energenata.

"Kako bi ruski dizel mogao biti isporučen na međunarodna tržišta, mora tamo pristizati bez ikakvih zapreka, odnosno bez ikakvih sankcija i ograničenja", rekao je Peskov.

Ravnoteža i za benzin

Rusija će ponovno početi izvoziti i benzin kada se njezino tržište vrati u ravnotežu, prenosi pak Interfax u petak Novakove riječi.

Izvoz benzina zabranjen je i trgovcima i proizvođačima do kraja siječnja iduće godine. Sredinom kolovoza potpredsjednik ruske vlade rekao je da se benzin počeo uvoziti kako bi se pojačala opskrba domaćeg tržišta.

Ruski proizvodni kapaciteti za benzin inače su otprilike 10 do 15 posto veći od domaće potrošnje, kazao je Novak u petak. istaknuvši da se benzin uvozi privremeno i da će ga Rusija ponovo početi izvoziti čim se situacija normalizira.

Kad je riječ o ukrajinskim napadima dronovima na rusku energetsku infrastrukturu, situacija je i dalje "napeta", rekao je u petak potpredsjednik ruske vlade.

Rusija je tijekom noći, po njegovim riječima, spriječila napade na četiri rafinerije, a nadležna tijela procjenjuju štetu na jednom od pogona.

Šteta koju uzrokuju kontinuirani napadi na rafinerije znatno je manja u posljednje vrijeme zahvaljujući zaštitnim mjerama, dodao je Novak.

"To nam omogućuje da brzo popravimo oštećenu opremu i rafinerije brže vratimo u pogon nakon obnove."