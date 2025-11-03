Obavijesti

'VIŠE NE MOGU'

Predsjednik vlade Valencije podnio ostavku zbog poplava

Foto: Eva Manez/REUTERS

Stanovnici poplavama pogođenih područja optužuju regionalnu vladu da je prekasno proglasila uzbunu.

Predsjednik vlade Valencije Carlos Mazon podnio je u ponedjeljak ostavku zbog katastrofalnih poplava koje su pogodile tu regiju prije godinu dana.

Mazon je bio suočen sa svakodnevnim pozivima da podnese ostavku od poplava 29. listopada 2024. u kojima je poginulo 229 ljudi, a štete se procjenjuju na milijarde eura, najvećim dijelom u predgrađima južno od Valencije, trećeg najvećeg grada u zemlji.

"Više ne mogu", rekao je Mazon novinarima nakon govora u kojem je žestoko kritizirao odgovor nacionalne vlade na krizu.

Nije rekao traži li prijevremene izbore, niti pojasnio podnosi li ostavku i na mjesto u regionalnoj skupštini, čime bi izgubio parlamentarni imunitet. Još se ne zna tko će ga privremeno zamijeniti na dužnosti.

Riječ je o najgorim poplavama u Europi od 1967.

Mazon je podnio ostavku na dan kada Maribel Vilaplana, lokalna novinarka s kojom je bio na ručku na dan kada su se poplave dogodile, treba svjedočiti pred sucem koji istražuje kaznenu odgovornost vlasti za velik broj žrtava u poplavama.

