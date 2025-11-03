Predsjednik vlade Valencije podnio ostavku zbog poplava

Predsjednik vlade Valencije Carlos Mazon podnio je u ponedjeljak ostavku zbog katastrofalnih poplava koje su pogodile tu regiju prije godinu dana.

Mazon je bio suočen sa svakodnevnim pozivima da podnese ostavku od poplava 29. listopada 2024. u kojima je poginulo 229 ljudi, a štete se procjenjuju na milijarde eura, najvećim dijelom u predgrađima južno od Valencije, trećeg najvećeg grada u zemlji.

"Više ne mogu", rekao je Mazon novinarima nakon govora u kojem je žestoko kritizirao odgovor nacionalne vlade na krizu.

Nije rekao traži li prijevremene izbore, niti pojasnio podnosi li ostavku i na mjesto u regionalnoj skupštini, čime bi izgubio parlamentarni imunitet. Još se ne zna tko će ga privremeno zamijeniti na dužnosti.

Stanovnici poplavama pogođenih područja optužuju regionalnu vladu da je prekasno proglasila uzbunu.

Riječ je o najgorim poplavama u Europi od 1967.

Mazon je podnio ostavku na dan kada Maribel Vilaplana, lokalna novinarka s kojom je bio na ručku na dan kada su se poplave dogodile, treba svjedočiti pred sucem koji istražuje kaznenu odgovornost vlasti za velik broj žrtava u poplavama.