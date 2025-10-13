VIDEO Kaos u Španjolskoj: Oluja izazvala strašne poplave. 'Auti su razbacani po cijelom selu...'

Obilne kiše koje je donijela oluja Alice izazvale su katastrofalne bujične poplave diljem sjeveroistočne španjolske regije Katalonije, ostavljajući za sobom prizore potpunog uništenja. Pokrajina Tarragona najteže je pogođena, gdje su blatne bujice nosile automobile, kontejnere i sve što im se našlo na putu, dok su tisuće ljudi ostale zarobljene u vozilima i domovima. Vlasti su izdale najviši, crveni stupanj uzbune, a hitne službe rade bez prestanka na spašavanju ugroženih građana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:23 Poplave u Španjolskoj | Video: 24sata/Reuters

Dramatične snimke koje su preplavile društvene mreže prikazuju silinu vodene stihije u gradovima poput La Ràpite, Santa Bàrbare i Godalla. Rijeke blata pretvorile su ulice u nezaustavljive vodene tokove, potapajući vozila i prizemlja zgrada.

'Situacija je vrlo napeta, ovo nitko nije vidio'

Lokalni dužnosnici opisali su situaciju kao kaotičnu i izvanrednu.

- Situacija je vrlo napeta. Lokalni potoci i vododerine potpuno su se prelili i poplavili cijelo središte grada, noseći sve pred sobom - izjavio je Josep Lluis Gimeno, gradonačelnik Santa Bàrbare, za regionalnu televiziju.

Foto: Manel A. Vernet

Slične scene zabilježene su i u selu Godall.

- Ovo je trenutak kaosa. Svi automobili koji su bili parkirani u blizini vododerine odneseni su i sada su razbacani po cijelom selu. Ne vjerujem da je itko u selu ikada vidio ovoliku količinu vode koja je pala u tako kratkom vremenu - rekao je gradonačelnik Alexis Albiol.

Regionalna meteorološka služba Meteocat zabilježila je da je na mjernoj postaji u obližnjem Mas de Barberansu tijekom vikenda palo gotovo 272 milimetra kiše.

POGLEDAJTE VIDEO:

Španjolska nacionalna meteorološka agencija AEMET proglasila je crveni alarm za pokrajinu Tarragona, upozoravajući na mogućnost pada i do 180 milimetara kiše u samo 12 sati. Katalonska civilna zaštita poslala je masovna ES-Alert upozorenja na mobilne telefone stanovnika u najugroženijim područjima, pozivajući ih da ostanu u svojim domovima.

- Situacija je komplicirana i predviđa se još kiše. Ako je moguće, premjestite se na više katove u slučaju da voda uđe u vaše domove - poručila je Cristina Vicente, voditeljica operacija Civilne zaštite. Unatoč dramatičnim scenama, zasad srećom nema izvješća o ozlijeđenima ili nestalima.

Potpuni prometni kolaps

Oluja je izazvala i potpuni kolaps prometne infrastrukture. Željeznička tvrtka Renfe obustavila je sav promet na ključnoj mediteranskoj liniji između Barcelone i Valencije, što je pogodilo više od 3.000 putnika i 17 vlakova. Jedan je vlak s putnicima ostao zarobljen u Ulldeconi nakon što je pruga potopljena.

Foto: Manel A. Vernet

Zatvorene su i brojne ceste, uključujući autocestu AP-7 između Freginalsa i Ulldecone. Hitne službe imale su pune ruke posla spašavajući vozače zarobljene na poplavljenim prometnicama. Do nedjelje navečer, hitna služba 112 primila je više od 998 poziva vezanih uz poplave.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kaos se proširio i na Balearske otoke. Popularno turističko odredište Ibiza također se našlo na udaru oluje, a zračna luka je bila poplavljena. Najmanje 24 leta su otkazana, a terminal je bio djelomično zatvoren zbog prodora vode i nestanka struje, što je privremeno paraliziralo rad zračne luke.

Stručnjaci objašnjavaju da je za oluju Alice odgovoran meteorološki fenomen poznat kao "DANA" (Depresión Aislada en Niveles Altos), odnosno "izolirana depresija na velikim visinama". Radi se o masi hladnog zraka koja se na velikoj visini odvoji od glavne zračne struje i postane stacionarna. Kada se takav sustav nađe iznad toplih voda Mediterana, stvara izrazito nestabilnu atmosferu koja potiče formiranje snažnih grmljavinskih oluja i ekstremnih oborina.

Katalonski regionalni predsjednik Salvador Illa pozvao je na "maksimalan oprez" te je za ponedjeljak u pet najugroženijih regija obustavio sve obrazovne, sportske i društvene aktivnosti. Stanovnici su pozvani da izbjegavaju putovanja i rade od kuće. Dok se hitne službe i dalje bore s posljedicama, Španjolska sa strepnjom iščekuje smirivanje vremena i suočava se s velikim operacijama čišćenja i sanacije štete.