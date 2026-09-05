Obavijesti

Show

Komentari 0
HODAJ ZA LIKU

Severina, Goran Višnjić, Urban: hrvatske zvijezde pozivaju na današnji prosvjed za Liku...

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Severina, Goran Višnjić, Urban: hrvatske zvijezde pozivaju na današnji prosvjed za Liku...
1
Foto: Igor Cecelja
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Današnji prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' podržalo je više od 300 javnih osoba, udruga i građanskih inicijativa

Admiral

U Zagrebu se danas održava prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', a koji je organiziran zbog ilegalnog odlaganja otpada na području grada Gospića. Inicijativu 'Gospić je naš dom' i sam prosvjed podržalo je više od 300 javnih osoba, udruga i građanskih inicijativa, a okupljanje prosvjednika zakazano je za 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle povorka kreće prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa.

IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO Sve je više ljudi na Glavnom kolodvoru. Pogledajte fotke! Prve poruke i na Trgu
UŽIVO Sve je više ljudi na Glavnom kolodvoru. Pogledajte fotke! Prve poruke i na Trgu

Pjevačica Severina je svakako među najistaknutijim javnim osobama koje su podržale prosvjed. Ona je zadnjih dana više puta pozivala građane na okupljanje, a dan uoči prosvjeda potvrdila je da i sama dolazi.

- Nisu nas slomili, nebitno je jesmo li livo ili desno... Vidimo se u subotu, 05.09., u Zagrebu - napisala je.

ONA DOLAZI Seve prozvala sve odreda: Neka molitelji i oni što hodaju za život dođu na prosvjed za Liku
Seve prozvala sve odreda: Neka molitelji i oni što hodaju za život dođu na prosvjed za Liku

Svoj dolazak na prosvjed najavio je i glazbenik Damir Urban koji je na svojim društvenim mrežama objavio video u kojemu govori o količini otpada koja je pronađena kod Gospića te je pozvao sve građane da mu se pridruže na prosvjedu.

- Vidimo se u Zagrebu, 5. 9. 2026.., hodamo za Liku. Hodat ćemo za Liku, hodat ćemo za Hrvatsku, hodat ćemo sami za sebe i za svoju djecu, hodat ćemo za budućnost. Vidimo se tamo - rekao je.

POZVAO SVE U ZAGREB 5. RUJNA Višnjić: 'Nazivati prosvjed za Liku antihrvatskim je suludo'
Višnjić: 'Nazivati prosvjed za Liku antihrvatskim je suludo'

Prosvjed je podržao i glumac Goran Višnjić. U videu je pozvao građane da se pridruže okupljanju te je naglasio da problem ilegalnog otpada nadilazi Liku.

- Hrvatska nije i ne smije biti europsko odlagalište smeća. Ako to divljanje ne zaustavimo sad, nećemo nikad. Ovaj hod je i za nas, i za naše potomke, i nije samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku - poručio je Višnjić.

No, ipak nije potvrdio hoće li i on sudjelovati na samom prosvjedu.

Današnji prosvjed tako su još podržali i Nives Celzijus, Miran Kurspahić, Mile Kekin, Nina Badrić, Jelena Rozga, Bloger Krule, Filip Jurčić, Matija Cvek, Baby Lasagna i mnogi drugi. U sklopu akcije 'Glumci za Gospić', koju je pokrenula glumica Tonka Mršić, podršku su dali i Mirna Tomaš, Dušan Bućan, Daria Lorenci Flatz, Marin Klišmanić, Jagoda Kumrić, Konstantin Haag, Filip Juričić, Vedran Mlikota, Jadranka Đokić, Ecija Ojdanić i ostali.

SPREMA SE VELIKI PROSVJED Ličani objavili popis zahtjeva Vladi oko Gospića i otpada! Uputili i apel svima koji stižu...
Ličani objavili popis zahtjeva Vladi oko Gospića i otpada! Uputili i apel svima koji stižu...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sydney Sweeney stigla u Veneciju bez grudnjaka pa je pokazala brdavice, ali i tangice
JAKO SEKSI

FOTO Sydney Sweeney stigla u Veneciju bez grudnjaka pa je pokazala brdavice, ali i tangice

Američka glumica Venecijom je prošetala u jako izazvnom i seksi izdanju
Maja Šuput, Nenad Tatarinov i Bloom ponovno su na okupu
VESELA OBITELJ

Maja Šuput, Nenad Tatarinov i Bloom ponovno su na okupu

Maja Šuput i Nenad Tatarinov pokazali su da unatoč razvodu mogu održati prijateljski odnos
FOTO Nikolina Pišek partijala u haljinici dubokog dekoltea
WOW!

FOTO Nikolina Pišek partijala u haljinici dubokog dekoltea

Naša poznata voditeljica otišla je u Madrid te je pokazala u kakvoj je to haljini partijala po španjolskoj prijestolnici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026