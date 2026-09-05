Severina, Goran Višnjić, Urban: hrvatske zvijezde pozivaju na današnji prosvjed za Liku...

U Zagrebu se danas održava prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', a koji je organiziran zbog ilegalnog odlaganja otpada na području grada Gospića. Inicijativu 'Gospić je naš dom' i sam prosvjed podržalo je više od 300 javnih osoba, udruga i građanskih inicijativa, a okupljanje prosvjednika zakazano je za 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle povorka kreće prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa.

Pjevačica Severina je svakako među najistaknutijim javnim osobama koje su podržale prosvjed. Ona je zadnjih dana više puta pozivala građane na okupljanje, a dan uoči prosvjeda potvrdila je da i sama dolazi.

- Nisu nas slomili, nebitno je jesmo li livo ili desno... Vidimo se u subotu, 05.09., u Zagrebu - napisala je.

Svoj dolazak na prosvjed najavio je i glazbenik Damir Urban koji je na svojim društvenim mrežama objavio video u kojemu govori o količini otpada koja je pronađena kod Gospića te je pozvao sve građane da mu se pridruže na prosvjedu.

- Vidimo se u Zagrebu, 5. 9. 2026.., hodamo za Liku. Hodat ćemo za Liku, hodat ćemo za Hrvatsku, hodat ćemo sami za sebe i za svoju djecu, hodat ćemo za budućnost. Vidimo se tamo - rekao je.

Prosvjed je podržao i glumac Goran Višnjić. U videu je pozvao građane da se pridruže okupljanju te je naglasio da problem ilegalnog otpada nadilazi Liku.

- Hrvatska nije i ne smije biti europsko odlagalište smeća. Ako to divljanje ne zaustavimo sad, nećemo nikad. Ovaj hod je i za nas, i za naše potomke, i nije samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku - poručio je Višnjić.

No, ipak nije potvrdio hoće li i on sudjelovati na samom prosvjedu.

Današnji prosvjed tako su još podržali i Nives Celzijus, Miran Kurspahić, Mile Kekin, Nina Badrić, Jelena Rozga, Bloger Krule, Filip Jurčić, Matija Cvek, Baby Lasagna i mnogi drugi. U sklopu akcije 'Glumci za Gospić', koju je pokrenula glumica Tonka Mršić, podršku su dali i Mirna Tomaš, Dušan Bućan, Daria Lorenci Flatz, Marin Klišmanić, Jagoda Kumrić, Konstantin Haag, Filip Juričić, Vedran Mlikota, Jadranka Đokić, Ecija Ojdanić i ostali.