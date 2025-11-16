Rajski otok postao je pakao za djevojke. Učili ih kako 'usrećiti' Epsteina: 'Što poželi, to dobije'

Do sredine 90-ih godina prošlog stoljeća Jeffrey Epstein već je bio prljavo bogat čovjek. Na prvu, bila je to lijepa priča o uspjehu koja se savršeno uklapa u narativ o “američkom načinu života”. Gdje drugdje nego u “zemlji prilika” dijete iz prosječne radničke obitelji može zgrnuti toliko bogatstvo i postati dio kruga najmoćnijih ljudi svijeta.

U Americi samo treba biti pametan i raditi...

Tamošnji mediji u to doba pisali su o Epsteinu kao moćnom i uspješnom financijskom savjetniku, pojavljivao se i u poslovnim, ali i u trač rubrikama. Godine 1996. New York Times je pisao o luksuznoj rezidenciji na Manhattanu koju je Epstein kasnije preuzeo od Leslieja Wexnera, a procjenjuje se da je vrijedila oko 20 milijuna dolara.

“Toaleti su tu kao u filmovima o Jamesu Bondu, skriveni ispod stubišta. U njima ste debelim slojem olova u zidu zaštićeni od bilo kakvih vanjskih napada. Sadrže telefon i televiziju s kojom možete komunicirati s drugim dijelovima kuće”, nabrajao je NYT neke dotad tajne detalje o deveterokatnici u centru New Yorka.

Dvije godine kasnije potiho je, preko kompanije L.S.J. LLC, za 7,95 milijuna dolara kupio otok Little Saint James. Ovaj otok, dio Američkih Djevičanskih otoka, u kasnijim će godinama doživjeti drastičnu transformaciju.

Foto: Profimedia

Postojeću vilu zamijenila je nekoliko puta veća i luksuznija građevina, pojačano je osiguranje, broj radnika narastao je na 70...

I prije ove dvije ekstravagantne kupovine Epstein je u svojem portfelju imao nekolicinu luksuznih nekretnina u kojima je boravio dio godine.

Tu je raskošno imanje na Palmu Beachu u Floridi, golemi ranč Zorro u američkoj saveznoj državi New Mexico, više stanova u najskupljim dijelovima Pariza...

Ništa sporno ni čudno u to vrijeme. Ulagao je čovjek u nekretnine.

Često je u njima priređivao zabave za prijatelje iz svijeta bogatih i slavnih i uvijek je tu bilo lijepih djevojaka, Epstein je bio na glasu kao “playboy”. Donald Trump ga je 2002. opisao kao “sjajnog tipa s kojim se uvijek zabavno družiti te koji voli lijepe i mlađe djevojke”.

Uz Epsteina je u to vrijeme gotovo stalno bila prisutna i Ghislaine Maxwell, njegova “glavna” djevojka. No doći ćemo i do detalja tog bolesnog odnosa...

Sve ove nabrojane nekretnine u posjedu Epsteina, otkrilo se kasnije, bile su poprišta gnjusnog seksualnog zlostavljanja djevojki, često i maloljetnica. Epstein je umro u zatvoru 2019. godine prije nego što je dočekao pravdu. Službeno je počinio samoubojstvo, iako u tu priču mnogi ne vjeruju.

Maxwell je zbog svoje uloge u podvođenju i seksualnom zlostavljanju maloljetnih djevojčica osuđena na 20 godina zatvora.

Iako cijela priča o Epsteinu i Maxwellu, otkad se pročulo za njihova zlodjela, nikad zapravo i nije prestala biti aktualna, proteklih se dana opet prometnula u jednu od glavnih svjetskih tema nakon što su objavljene poruke koje je Epstein slao Maxwell u kojima piše o Trumpu kao "psu koji nije zalajao", insinuirajući tako da zna puno više nego što tvrdi...

Same zvijezde

Postoje zajedničke fotografije Epsteina s Trumpom i Billom Clintonom. O Epsteinu i (bivšem) princu Andrewu naširoko se pisalo. Ali bombastične medijske najave rezultirale su tisućama teorija zavjere na društvenim mrežama.

Gotovo pa nema slavne osobe koja nije optužena za pedofiliju, često i za sotonizam, okultizam...U prošle godine otpečaćenim dokumentima spominju se tako osramoćeni britanski princ Andrew, Bill Clinton, Donald Trump, Hillary Clinton, David Copperfield, Leonardo DiCaprio, Michael Jackson, Stephen Hawking, Kevin Spacey, George Lucas, Naomi Campbell, Bruce Willis, Noam Chomsky, Cameron Diaz, Robert F. Kennedy Jr...

Shvatili ste poantu, ima tu poznatih iz svih sfera. Epstein je volio i znanstvenike i često ih je dovodio na sastanke na svoj otok.

Međutim, to što je netko imenovan u dokumentima ne znači nužno da je optužen ili da je počinio nedjelo. Neka imena su tu jer su pohodila Epsteinove zabave, druga jer se Epstein hvalio poznanstvima s njima...

Primjerice, jedna od navodnih Epsteinovih žrtava, Johanna Sjoberg, otkriveno je u dokumentima, potvrdila je da je upoznala Michaela Jacksona. Kad su je upitali je li bila natjerana da radi nešto neprimjereno ili da ga masira odgovorila je: “Ne”.

DiCaprio i Willis su u dokumentima jer se Epstein hvalio djevojčicama koje su ga masirale da je upravo s njima bio na liniji. Tako ih je htio impresionirati. Obećavao je curicama i filmske uloge, modne angažmane...

Uglavnom, većina spomenutih, ne računajući princa Andrewa, prema zasad dostupnim dokumentima, nije napravila ništa pogrešno.

Sigurno im nije ugodno da se dovode u kontekst sa svijetom podvođenja maloljetnica, ali izaći će relativno čisti iz ovoga svega.“Pitao me jesam li svjesna da se djevojkama plaća da pronađu druge djevojke”, rekla je Sjoberg o Copperfieldu. Dodala je da iluzionist nije “specificirao što misli s tim pitanjem”. Ispričala je kako ga je upoznala tijekom jedne večere u Epsteinovu domu, gdje je ovaj izvodio trikove. Nije ga optužila za zlostavljanje

Pojedinci uključeni u ove užasne zločine, a koji su zasad nepoznati, sigurno strepe.

Jer nisu Epstein, Maxwell i princ Andrew jedini sudjelovali u jezivim aktivnostima.Ljubavnici, pa udruženi zlostavljači.

Bolesni par

Početkom 90-ih godina Jeffrey Epstein bio je u dugogodišnjoj ljubavnoj vezi s Maxwell. Kad su točno prekinuli, nije poznato, ali nije to bio klasičan prekid. Epstein ju je idućih desetljeća nazivao svojom “glavnom djevojkom”, “šeficom imanja”...

Ona je zapošljavala i otpuštala ljude za njega. I nije bila baš dobra ni razumna šefica. Radnice je opisuju kao izrazito agresivnu osobu.Godine 2005. policija je pokrenula prvu istragu protiv Epsteina nakon prijave jedne majke da je financijer seksualno napastovao njezinu 14-godišnju kćer.

Više od godinu dana policija je pratila i istraživala Epsteina, pretresli su mu kuću, uključio se i FBI...

U njegovoj kući na Palm Beachu pronašli su razne fotografije djevojki, često mlađih od 16 godina, priručnike o fetišima i dominaciji.

Na imanje bi mu na “masaže” dovodili djevojke koje je iskorištavao. Kasnijom istragom, što policijskom, što nezavisnom, brojka zlostavljanih popela se do 80. Navodno je (prema tvrdnjama nekih žrtava, ali bez potvrde) za jedan rođendan kao poklon “dobio” trojke djevojčica mlađih od 15 godina koje je seksualno zlostavljao, a onda vratio avionom u njihovu domovinu.

Većina navodnih žrtava, a s mnogima se Epstein kasnio potajno nagodio izvan suda, imala je manje od 18 godina. Djevojke koje bi iskorištavao dobile bi po 200 do 300 dolara, ali i nagradu ako mu dovedu prijateljice. Tjerao bi ih da ga masiraju, da se skidaju, masturbirao je pred njima, neke je i silovao.

Ali iz svega se, unatoč brojnim dokazima, izvukao sa zatvorskom kaznom od 18 mjeseci i upisivanjem u registar seksualnih prijestupnika! A taj zatvor mogao je šest dana u tjednu napustiti po 12 sati te ići u svoj ured, bio je u privatnom krilu zatvora, instalirali su mu televiziju, imao je pristup odvjetniku... A onda su mu nakon odsluženja dvije trećine kazne dopustili da ode u kućni pritvor. Koji je uključivao letove do njegova privatnog otoka i drugih imanja.

Foto: Palm Beach County Sheriff's Department

Gdje je nastavio sa zlostavljanjem.Državni odvjetnik Alexander Acosta, kasnije Trumpov ministar, dao je Epsteinu, kako je to opisao Miami Herald, “nagodbu života”.

Nagodba je uključivala dogovor o neprocesuiranju, kojim je Epstein bio zaštićen imunitetom od budućih optužbi vezanih za ovaj slučaj. Time je u vodu pala istraga FBI-a, koja je Epsteina već tad mogla poslati u zatvor na više desetljeća.

No Epstein se nakon ovoga nije “primirio”. Nastavio je po starome uz punu podršku Maxwell, koja mu je nastavljala pribavljati mlade djevojke.Lokacija koja se najčešće veže uz užasno seksualno zlostavljanje je otok Little St. James, kod stanovnika obližnjih otoka posljednjih godina poznat i kao “pedofilski otok”.

Godine 2016. Epstein je kupio i susjedni otok Great St. James za 22,5 mil. dolara, samo kako bi imao što veću privatnost.Na “malom” Jamesu je za Epsteina radilo 70-ak ljudi, koji su svi morali potpisivati ugovore o tajnosti kojima im je zabranjeno da govore o tome što se događa na otoku.

Jako osiguranje stajalo je na plaži kako bi zaustavili da netko od turista-ronioca kroči na ovaj otok.Epstein bi sa svojim gostima, kad bi dolazio na svoj otok, sletio na obližnji St. Thomas sa zrakoplovom. Od tamo bi se potom helikopterima uputili na “njegov komad raja”.

Dvojica zaposlenika zračne luke na St. Thomasu nedavno je za Vanity Fair opisalo kako su izgledali ti dolasci...

Foto: Profimedia

- Svaki put kad bi sletio gledali bismo koliko je djece doveo sa sobom. Osjećao sam čisto gađenje. To je bilo suludo, osuđeni pedofil, a to mu je dopušteno. To je kao da vidite osuđenog ubojicu da slobodno šeta gradom. Lice zla - ispričao je jedan radnik.

- U više navrata vidio sam ga kako se ukrcava s curicama u helikopter. Nismo razumjeli kako mu je to dopušteno, ali mislili smo da policija i druge službe rade svoj posao. Nismo znali kome bismo to uopće prijavili ili je li koga bilo briga. To se događalo pred svima - rekao je drugi radnik iz zračne luke i dodao:

- Te cure su izgledale kao da idu u srednju školu. Djelovale su jako mlado. Ali uvijek su nosile majice s natpisima fakulteta, to je bila kamuflaža.

Radnici su za Vanity Fair ispričali i kako je Epstein bio jako darežljiv s napojnicama u susretima s vlastima, pa smatraju da su se svi ponašali kao da se ništa sporno ne događa.

Na otok je Epstein dolazio često i dovodio razne goste. Od slavnih glumaca i pjevača do nobelovaca.

'Što Jeffrey poželi, Jeffrey i dobije'

Brigu o imanju vodili su supružnici iz Južne Afrike, Cathy i Miles Alexander. Zaposlila ih je Maxwell uz jednu napomenu:

- “Štogod Jeffrey poželi, Jeffrey i dobije”.Oko onoga što se događa na otoku morate ostati tihi. Ja i Jeffrey smo u vezi, ali vidjet ćete puno lijepih djevojaka kako prolazi tu. To je Jeffreyu u prirodi. On dobije ono što želi, ali ja sam uvijek na čelu - rekla im je Maxwell.

Imanje su supružnici počeli voditi u ožujku 1999. godine i već prvog dana Epstein je stigao s pet mladih djevojaka na otok.

Foto: Profimedia

- Jedna od njih je definitivno bila maloljetna, ali imala je pismo pristanka od roditelja te papire u kojima je pisalo da je tu pod skrbništvom modne agencije - ispričao je Miles za Daily Mail 2011. godine.

Par je opisao kako su neke prostorije na otoku bile “samo za Epsteina” i kako je ulazak u njih bio strogo zabranjen. Jednom prilikom vidjeli su veliku kutiju sa seksualnim pomagalima u kući, ali nisu postavljali previše pitanja.

- Naš posao je bio biti diskretan. Nikad nismo vidjeli nešto kriminalno - rekao je Miles.

Ipak, 2007. godine odlučili su napustiti taj posao. Iako tvrde da nisu vidjeli ništa sporno, bili su svjesni da se tu nešto “čudno” događa. Vjerojatno im se sve to zgadilo. Nije problem bio zbrojiti dva i dva. Mlade djevojke odlazile su i dolazile gotovo svakodnevno...

- Cure su šetale gotovo gole većinu vremena. Bila sam zabrinuta, nisam znala koliko godina imaju. Neke su izgledale jako mlado. Stalno sam razmišljala o tome znaju li njihove majke gdje su - ispričala je Cathy.

Tijekom svoje “službe” na otoku upoznala je i princa Andrewa o kojem je imala samo riječi hvale. Rekla je kako je ostavio napojnicu od 350 dolara, iako to drugi gosti nikad nisu radili.

- To je bio kao hotel od pet zvjezdica u kojem vam je sve besplatno - dočarao je ovaj par kako je to izgledalo za Epsteinove goste.

Trenirali su ih kako zadovoljiti Epsteina

No ovaj hotel imao je i sve odlike harema. Maloljetne djevojčice tu su iskorištavane, pa čak i trenirane kako savršeno zadovoljiti Epsteina i prijatelje. “Učiteljica” je nerijetko bila Maxwell. Djevojčice je slao i kao poklone svojim prijateljima na visokim pozicijama. Takve poklone volio je i primati.Što mlađe, to bolje - govorio je Maxwell, ali i ostalim ljudima koji su mu nabavljali djevojke.

Jedna od onih koje su imale ulogu u podvođenju maloljetnih djevojki je Slovakinja Nadia Marcinkova (često zvana Marcinko). Ona je u SAD stigla kao tinejdžerica, navodno kako bi se bavila manekenstvom, ali uskoro je završila kod Epsteina.

Epstein se hvalio da ju je doveo iz Europe kao vrlo mladu i da je ona njegova “jugoslavenska seksualna robinja” (nema službenih dokaza da je imala 14 godina kada je došla).

Epstein ju je potpuno kontrolirao i kad je ostarjela dobila je zadatak da mu pronalazi i utrenira nove djevojke. Kasnije je postala i pilotkinja njegova aviona mračnog nadimka “Lolita express”. Bila je dio istrage u kojoj je Epstein prvi put osuđen, ali dobila je imunitet. Kad su je ispitivali o tome čemu je svjedočila, je li vidjela Clintona, je li Epstein seksualno zlostavljao djevojke u prisutnosti Clintona... Imala je isti odgovor. Pozvala se na 5. amandman kako samu sebe ne bi inkriminirala.

Foto: Profimedia

Kad se njezino ime pojavilo u javnosti kao jedne od suradnica Epsteina, njezini odvjetnici poručili su kako je i ona žrtva te kako je duboko istraumatizirana.

Svi ti odlasci, dolasci, maloljetne djevojke, šuškanja... Privukli su veliku pozornost i vlasti s Djevičanskih otoka. Znali su za raniju presudu, znali su za Epsteinove sklonosti... Ali nisu mogli ništa. To ih je frustriralo.

- Nemoguće je nadgledati aktivnosti seksualnog prijestupnika dok je on na svojem privatnom otoku na koji vam je zabranjen ulazak. Nismo imali pristup imanju, osiguranje se držalo svojih naredbi. Kad bismo došli na pristanište, oni bi nam rekli da su to kućna vrata - ispričali su državni tužioci s Djevičanskih otoka.

U detalje užasnih zločina nećemo ulaziti. Omiljene žrtve za Epsteina i društvo bile su djevojke iz siromašnih obitelji za koje nitko nije mario. “Surađivao” je i s modnim agencijama koje su mu slale “mlade talente”. Dovodio bi ih na otok i u druge rezidencije te ponekad tamo držao mjesecima kao seksualno roblje. Jedna 15-godišnjakinja s “Pedofilskog otoka” pokušala je pobjeći plivajući. Epstein je zapovjedio da je pronađu, a kad su je pronašli, oduzeo joj je putovnicu i zatvorio je.

- Zapamtite, to je cijeli otok. Te djevojke nisu mogle utrčati u neki dućan ili u postaju i tako naći spas - kaže državni tužitelj s Američkih Djevičanskih otoka Denis George.

Jedna od anonimnih djevojki koja tvrdi kako ju je Epstein silovao na privatnom otoku ispričala je za CBS kako je milijarder držao popis s imenima djevojki koje “može nabaviti”. Kad bi ih iskoristio ili kad bi mu dosadile, odbacio bi ih.

Zastrašivao ih je prijetnjama da se ne usude prijaviti zločine. Znale su da je superbogat i moćan i tko su mu prijatelji...Još je puno detalja o svemu što se događalo u ovom lancu podvođenja i seksualnog zlostavljanja maloljetnica nepoznato.

Nije se to događalo samo u Epsteinovim rezidencijama, nego po cijelom svijetu. Epsteinovi avioni letjeli su za Pariz, Slovačku, London, Meksiko, Maroko... Na tim letovima bilo je jako puno maloljetnih djevojaka koje su za Epsteina i društvo bile seksualno roblje.

Cijelu istinu vjerojatno nikad nećemo saznati. Ona je, prikladno za mnoge, otišla u grob s Epsteinom.

Maxwell i dalje tvrdi da je u svemu nevina.Zna se da su Epsteinove vile sadržavale i tajne kamere. Navodno je snimao svoje goste kako bi ih kasnije mogao ucjenjivati.

- Njegov apetit bio je nezasitan. Stalno je želio nove djevojke, mlada lica... I tako svakoga dana - ispričala je Virginia Giuffre, koja je tragično preminula samoubojstvom 25. travnja 2025. u Australiji. Bila je jedna od Epsteinovih žrtava.

- Posuđivao me političarima i akademicima. Počelo je s jednim, drugim.... Bila sam njegova ‘top’ cura. Uvježbana da zadovoljavam britanskog princa - rekla je Giuffre.

S princom Andrewom se nagodila da povuče tužbu. Spominjao se iznos od 20 milijuna dolara.

Milijuni su uloženi u ovaj pedofilski lanac, milijuni se ulažu da ga zataškaju. I to će se nastaviti događati. Na rajskim lokacijama, gdje mlade djevojke prolaze pakao...

