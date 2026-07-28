Obavijesti

News

Komentari 0
HEZBOLAH NIJE UKLJUČEN

Predstavnici Izraela i Libanona sastaju se u Rimu na novom krugu izravnih pregovora

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Predstavnici Izraela i Libanona sastaju se u Rimu na novom krugu izravnih pregovora
Foto: Annabelle Gordon
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Libanonska vlada nije strana u sukobu Izraela i Hezbolaha. Izrael i Libanon također službeno ne održavaju diplomatske odnose

Američki State Department priopćio je u ponedjeljak da će se u Rimu početkom kolovoza održati novi krug izravnih pregovora Izraela i Libanona. Pregovarači će se sastati 4. kolovoza u talijanskoj prijestolnici na pregovorima pod vodstvom SAD-a koji bi trebali trajati dva dana, rekao je glasnogovornik ministarstva.

SVE JE TO DIO PLANA Dio međunarodnih snaga ulazi u Gazu nakon odobrenja Izraela
Dio međunarodnih snaga ulazi u Gazu nakon odobrenja Izraela

Predstavnici će se "usredotočiti na napredak u punoj provedbi okvirnog sporazuma", rekao je. Krajem lipnja obje zemlje dogovorile su se o okvirnom sporazumu uz posredovanje SAD-a, a koji ima za cilj utrti put konačnom mirovnom sporazumu. On uključuje takozvane pilot zone gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanonska vojska. Glasnogovornik američkog ministarstva vanjskih poslova rekao je da će se razgovori usredotočiti na proširenje pilot zona, rješavanje svih preostalih graničnih pitanja i rad na sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Libanonska i izraelska vlada prvi put u desetljećima vode izravne političke razgovore kako bi učvrstile primirje u sukobu s militantnom islamističkom skupinom Hezbolah.

susret nakon 20 godina Libanonski predsjednik od Trumpa zatražio potpuno povlačenje izraelskih snaga
Libanonski predsjednik od Trumpa zatražio potpuno povlačenje izraelskih snaga

Hezbolah nije uključen u pregovore. Libanonska vlada nije strana u sukobu Izraela i Hezbolaha. Izrael i Libanon također službeno ne održavaju diplomatske odnose.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stjepan (24) poginuo u nesreći kod Lekenika. Kolege s Hitne su se oprostili od njega: 'Teško je'
TUGA U KBC-U ZAGREB

Stjepan (24) poginuo u nesreći kod Lekenika. Kolege s Hitne su se oprostili od njega: 'Teško je'

Od mladog medicinskog tehničara oprostili su se djelatnici Hitne pomoći
DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'
STRAVA NA ELBRUSU

DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'

Iskusni alpinisti iz Zenice krenuli su u subotu na uspon na najviši vrh Europe. Nažalost, uhvatilo ih je loše vrijeme. Na Elbrus se još 2000. popeo i naš alpinist Stipe Božić. 'Opasno je kad krene nevrijeme,' kaže
Bačić o spremnicima za otpad na Trgu u ZG-u: 'Treba vidjeti jesu li se usuglasili sa Zavodom'
CIRKUS OKO OTPADA

Bačić o spremnicima za otpad na Trgu u ZG-u: 'Treba vidjeti jesu li se usuglasili sa Zavodom'

Istaknuo je kako postavljanje podzemnih spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada ili plastike ili papira nije propisano prostorno-planskom dokumentacijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026