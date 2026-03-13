Obavijesti

News

NIJE OPTIMISTIČAN

Kineski Nostradamus predvidio kraj rata s Iranom. Promijenit će se globalni poredak

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Sjedinjene Američke Države će izgubiti ovaj rat, što će zauvijek promijeniti globalni poredak. Iranska demografija i topografija učinile bi svaku dugotrajnu američku okupaciju njezina teritorija nemogućom

Profesor Xueqin Jiang, prozvan „kineskim Nostradamusom“, točno je predvidio pobjedu Donalda Trumpa na izborima 2024. i rat između SAD-a i Irana, a sada njegova prognoza o tome kako će rat završiti postaje viralna.

 - Ako Trump osvoji drugi mandat, postojat će vrlo velika vjerojatnost da će Sjedinjene Američke Države ući u rat s Iranom - rekao je svojedobno profesor i dodao da bi jedan od glavnih razloga zbog kojih bi SAD ušao u sukob s Iranom bio potaknut interesima Izraela.

Nakon što je točno predvidio da će Trump dobiti izbore i da će SAD ući u rat s Iranom ako on pobjedi, sada predviđa i kako će taj rat završiti.

 - Treće veliko predviđanje jest da će Sjedinjene Američke Države izgubiti ovaj rat, što će zauvijek promijeniti globalni poredak. Iranska demografija i topografija učinile bi svaku dugotrajnu američku okupaciju njezina teritorija nemogućom. Rastegnute logističke mreže zemlje, snažan unutarnji otpor i surov krajolik brzo bi pretvorili svake rane pobjede na bojištu u razoran strateški slom - uvjeren je Jiang koji vuće komparaciju sa Sicilijanskom ekspedicijom koja je trajala od 415. do 413. pr. Kr.

Tada je Atena pokrenula golemu vojnu operaciju protiv Sparte, Sirakuze i Korinta, pokušavajući osvojiti i kontrolirati Siciliju i doživjela kolaps.

