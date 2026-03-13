Obavijesti

NOVO UPOZORENJE TEHERANU

Trump opet zaprijetio Iranu: 'Pratite što će se danas dogoditi s poremećenim ološem!'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Nathan Howard

Ponovio je da su iranska mornarica i zračne snage uništene te da se njihovi projektili, dronovi i druge sposobnosti desetkuju

Američki predsjednik Donald Trump objavio je rano u petak novo upozorenje Teheranu, implicirajući daljnju vojnu akciju u aktualnom sukobu.

- Pratite što će se danas dogoditi s ovim poremećenim ološem", napisao je na svojoj platformi Truth Social.

Unatoč ranijim komentarima koji su sugerirali da bi rat s Iranom mogao uskoro završiti jer "praktički ništa nije ostalo za ciljati", Trump je sada naglasio američku vojnu izdržljivost: "Imamo neusporedivu vatrenu moć, neograničeno streljivo i puno vremena."

Ponovio je da su iranska mornarica i zračne snage uništene te da se njihovi projektili, dronovi i druge sposobnosti desetkuju.

Njegove su primjedbe uslijedile u trenutku kada napetosti između Washingtona i Teherana ostaju visoke nakon niza udara i protuudara diljem Bliskog istoka.

U utorak je Trump već zaprijetio Iranu teškim bombardiranjem ako pokuša blokirati Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz nafte, navodeći da će vojne posljedice biti "na razini kakva nikada prije nije viđena".

