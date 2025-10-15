Obavijesti

NASTAVALJAJU PREGOVORE

Pregovarali Vlada i sindikati: Objavili što su dogovorili, novi krug pregovora sljedeći tjedan

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: ?etvrti sastanak Vlade i predstavnika sindikata o kolektivnom ugovoru | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako je najavljeno, sljedeći krug pregovora trebao bi biti u idućem tjednu. Tad će se, kažu iz sindikata, znati više...

Nakon tri održana sastanka tijekom ljeta, danas se održao četvrti sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i predstavnika sindikata, o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama i sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Zagreb: Četvrti sastanak Vlade i predstavnika sindikata o kolektivnom ugovoru
Zagreb: Četvrti sastanak Vlade i predstavnika sindikata o kolektivnom ugovoru | Video: 24sata/pixsell

- Nastavlja se novi krug pregovora za dodatak kolektivnom ugovoru. Vlada Republike Hrvatske je ponudila, mi ćemo prihvatiti, dvostruku osnovicu za rođenje djeteta, a dodatak i dnevnice se izjednačavaju - rekao je nakon sastanka predsjednik Sindikata policije Dubravko Jagić. 

Istaknuo je i kako se na sastanku razgovaralo o toplom obroku, kako kaže ponuda Vlade je da on bude 20 eura, što sindikati ne prihvaćaju. Također je rekao i kako je ponuđena nova osnovica, ali nije ponuđen njezin postotak. 

- Dakle, o tome će se razgovarati u sljedećem krugu pregovora koji bi najvjerojatnije trebao biti sljedeći tjedan - rekao je Jagić. Komentirao je i najavljeni rast osnovice plaće. 

Vlada i sindikati bez dogovora, nastavka pregovora u rujnu

- Trebala bi rast osnovica plaće, još ne znam koliko Vlada Republike Hrvatske, kao poslodavac, nudi rast osnovice plaće. Teško je reći naš stav, kad nismo dobili ponudu kolika bi osnovica bila, moramo se očitovat i razgovarat sa svojim tijelima - rekao je. 

Ocijenio je i kako su današnji pregovori bili pozitivni, te kako se fokus stavio na ne materijalna prava. 

