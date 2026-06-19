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RAZORUŽANJE HEZBOLAHA

Pregovori Libanona i Izraela sljedeći tjedan u Washingtonu

Piše HINA,
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Pregovori Libanona i Izraela sljedeći tjedan u Washingtonu
Foto: Avi Ohayon

Rubio u razgovoru s libanonskim predsjednikom ponovio je stav SAD-a o potrebi razoružanja Hezbolaha, dok je Bejrut poručio da je primirje ključ za napredak pregovora.

Sljedeći krug libanonsko-izraelskih razgovora održat će se od 23. do 25. lipnja u Washingtonu, priopćio je u petak američki State Department nakon poziva između američkog državnog tajnika Marca Rubia i libanonskog predsjednika Josepha Aouna. Rubio je također "ponovio potrebu za razoružavanjem" Hezbolaha i potvrdio američku podršku naporima libanonske vlade da uspostavi potpunu kontrolu nad cijelim libanonskim teritorijem odnosno "da stvori potpuno suverenu libanonsku državu koja je u miru sa svim svojim susjedima", rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott u izjavi. Libanonski predsjednik Joseph Aoun sa svoje je strane u u petak tijekom telefonskog razgovora s američkim državnim tajnikom naglasio da "sveobuhvatno primirje" predstavlja "temeljnu osnovu" za napredak u izravnim pregovorima s Izraelom.

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Prije nastavka ovih razgovora zakazanih za ponedjeljak u Washingtonu, Aoun je zahvalio  Rubiju na "podršci Sjedinjenih Država Libanonu", navodi se u izjavi predsjedništva.

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