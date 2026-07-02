Pregovori SAD-a i Irana u Dohi, posrednici tvrde: 'Dobro ide!'

Sjedinjene Države i Iran postigli su napredak u neizravnim pregovorima, prema posrednicima Kataru i Pakistanu.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Madžed al-Ansari rekao je u srijedu navečer da je postignut "pozitivan napredak" u pitanjima vezanim uz okvirni sporazum postignut prije dva tjedna o okončanju rata u Iranu.

Pregovori u glavnom gradu Katara Dohi održani su odvojeno s pregovaračima dviju strana u sukobu.

Al-Ansari je na X-u napisao da su se strane složile nastaviti pregovore u nadolazećem razdoblju, a sljedeći sastanak trebao bi biti zakazan što je prije moguće nakon pogrebnih povorki za bivšeg iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen u izraelskom zračnom napadu krajem veljače.

Prema iranskim izvješćima, ceremonije bi trebale početi 4. srpnja u glavnom gradu Teheranu i hodočasničkom gradu Komu. Pokop bi se trebao održati 9. srpnja u Hameneijevu rodnom gradu Mašadu na sjeveroistoku zemlje.