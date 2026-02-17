Napeti mirovni pregovori u Ženevi: Ukrajina i Rusija za stolom uz američki pritisak

Obavijesti

Piše HINA,
Foto: Pierre Albouy

Pregovori traju dok Trump poziva Kijev na brzi sporazum, a Rusija i dalje zahtijeva kontrolu dijela Donjecka

Pregovarači Ukrajine i Rusije u utorak su u Ženevi završili prvi od dva dana „napetih” mirovnih pregovora pod posredovanjem SAD-a, u vrijeme kad američki predsjednik Donald Trump vrši pritisak na Kijev da hitno postigne dogovor o okončanju četverogodišnjeg sukoba. 

„Razgovori su vrlo napeti”, rekao je ruski izvor novinskim agencijama, otkrivši da su pregovori trajali šest sati te da se nastavljaju idući dan. 

Uoči početka pregovora u Švicarskoj Rusija je tijekom noći izvela zračne napade diljem Ukrajine, teško oštetivši elektroenergetsku mrežu u južnoj luci Odesi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da su zbog napada deseci tisuća ljudi ostali bez grijanja i vode. 

"Spremni smo se brzo kretati prema vjerodostojnom sporazumu o okončanju rata", poručio je ukrajinski predsjednik u svom noćnom obraćanju, dodajući kako čeka izvješće pregovaračkog tima iz Ženeve. 

"Pitanje za Ruse glasi: što oni zapravo žele?" 

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, priopćio je da su razgovori u utorak bili usredotočeni na "praktična pitanja i mehanizme mogućih odluka".

Sastanci u Ženevi slijede nakon dva kruga pregovora u Abu Dabiju koji su završili bez značajnijeg pomaka. Dvije strane i dalje se spore oko ključnih pitanja, posebice oko kontrole teritorija u istočnoj Ukrajini.

Trump potiče Moskvu i Kijev na postizanje sporazuma o okončanju najvećeg rata u Europi od 1945. godine, a Zelenskij se pritom žali da je njegova zemlja izložena snažnijem pritisku da pristane na ustupke.

Prije početka pregovora Umerov je umanjio nade u značajniji iskorak, rekavši da ukrajinsko izaslanstvo radi "bez pretjeranih očekivanja".

Trumpovu vladu u pregovorima predstavljaju izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner koji istodobno u Ženevi sudjeluju i u neizravnim pregovorima s iranskim dužnosnicima.

Upitan što očekuje od današnjih razgovora s Rusijom, Trump je odgovornost prebacio na Kijev.

"Ukrajini bi bilo bolje da brzo sjedne za stol. To je sve što ću vam reći", izjavio je novinarima u zrakoplovu Air Force One.

Rusija zahtijeva da Ukrajina prepusti preostalih 20 posto istočne regije Donjeck koju Moskva dosad nije uspjela zauzeti, što Kijev odbija, prenosi Reuters.

