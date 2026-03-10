Preklinju Trumpa: Ovo nema smisla. Treba izlazna strategija

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako očekuje relativno brz završetak rata u Iranu, dok ga dio savjetnika privatno potiče da razmotri izlaznu strategiju zbog naglog rasta cijena nafte i bojazni da bi dugotrajan sukob mogao izazvati političke posljedice, piše Wall Street Journal.

Govoreći novinarima na Floridi u ponedjeljak, Trump je rekao kako smatra da je vojna operacija uglavnom ostvarila svoje ciljeve. ‘Daleko smo ispred plana‘, poručio je, dodavši da vjeruje kako bi sukob mogao završiti ‘vrlo brzo‘.

Foto: Khalil Ashawi

Ipak, nije ponudio jasan vremenski okvir za završetak operacije. Na pitanje o pomoći iranskom narodu koji je ustao protiv režima, sugerirao je da bi radije vidio brz završetak sukoba nego nastavak pritiska s ciljem promjene vlasti.

- Želimo sustav koji može donijeti mnogo godina mira. Ako to ne možemo imati, možda je bolje da sve završimo odmah, rekao je Trump. Dodao je kako je razočaran imenovanjem Mojtabe Hameneija, sina ubijenog vrhovnog vođe Alija Hameneija, za novog vrhovnog vođu Irana, što, prema njegovim riječima, pokazuje da Teheran ne namjerava popustiti.

Dio američkih dužnosnika smatra da se SAD teško može povući iz rata dok god Teheran napada regionalne države, a Izrael nastavlja udare na iranske ciljeve. Trump je poručio kako je spreman nastaviti napade ako Iran bude ometao protok nafte kroz Hormuški tjesnac.

Prema riječima jednog visokog dužnosnika, Trump neće obustaviti operacije dok ne bude mogao proglasiti zadovoljavajuću pobjedu, osobito s obzirom na američku vojnu prednost. Ljudi upoznati s njegovim razmišljanjem tvrde i da je ponekad iznenađen što Teheran ne popušta unatoč intenzivnoj američko-izraelskoj kampanji.

Dio savjetnika posljednjih ga je dana poticao da javno predstavi plan za izlazak SAD-a iz sukoba te naglasi da je vojska već ostvarila većinu ciljeva. Iako mnogi u konzervativnoj bazi i dalje podržavaju početak operacije, neki strahuju da bi dugotrajan rat mogao smanjiti tu potporu.

Trump je, prema izvorima, upoznat i s rezultatima anketa koje pokazuju da se većina Amerikanaca protivi ratu. Leavitt je ipak poručila da ‘velika većina Amerikanaca podržava uklanjanje prijetnje koju predstavlja iranski režim i eliminaciju terorista‘.

Pojedini savjetnici s nelagodom su promatrali kako je cijena nafte u jednom je trenutku premašila 100 dolara po barelu, dok su istodobno primali pozive zabrinutih republikanaca uoči izbora za Kongres.

- Kada rastu cijene goriva i nafte, raste praktički sve ostalo. Budući da su troškovi života već problem, to stvara ozbiljne izazove, rekao je Trumpov ekonomski savjetnik Stephen Moore.