Preko 180.000 ljudi ima istekle dokumente: 'Sad su svi navalili, ne stignemo obraditi zahtjeve'

Trebali ste vidjeti gužvu u ponedjeljak i petak, 1700 ljudi je bilo. U petak su došli ljudi koji rade u inozemstvo, to je bio opći kaos. Petkom inače očekujemo navale, međutim nema pravila. Tko ima mogućnost da 200.000 ljudi podijeli osobne? Posla je bilo nenormalno, a redomat se zna zaustaviti kada zaposlenici procijene da ne mogu obraditi ljude do kraja, što se i dogodilo prošli tjedan te se naše kolege ostale do devet sati navečer da obrade te ljude, rekao je jedan od zaposlenika Fine, koja je smještena u Vukovarskoj ulici.

Rok za korištenje starih dokumenata je istekao u ponedjeljak, 12. lipnja, a kao posljedica toga i dalje se očekuju velike gužve. Građani su podnosili zahtjeve te podizali osobne iskaznice, a prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, nevažeće je više od 180 tisuća osobnih iskaznica.

Mnoge muči i nedovoljna informiranost što je mnoge od njih odvelo na krive adrese, ali i oduzelo vrijeme čekanja zbog čega nisu mogli na posao.

- Ja nisam nikako bila, evo tek sam sada došla, nisam ni znala da je takva gužva. Nisam ni pokušavala ranije izvaditi osobnu koja mi je istekla prije dvije godine jer ne živim ovdje. Bila sam u Petrinjskoj, ali nisam uopće znala da trebam vaditi osobnu u Vukovarskoj, izgubila sam cijeli dan - rekla je Ivana koja je iz inozemstva došla u Zagreb kako bi izradila osobnu iskaznicu. Kako tvrdi, ne bi trebalo biti problema oko sankcija za one koji imaju nevažeće postojeće iskaznice, a razlog za takvo razmišljanje došlo je i zbog i izjave načelnica sektora za Upravne poslove PUZ-a.

- Zbog rokova neće se poduzimati nikakve prekršajne sankcije za građane koji nisu ishodili osobne iskaznice. Ali sugeriramo da čim prije podnesu zahtjeve za novih osobnim iskaznicama- kazala je Barišić.

Na ulazu u poslovnicu susreli smo i Tomislava, koji je u poslovnici Fine došao preuzeti osobnu iskaznicu. Kako tvrdi, u poslovnicu je došao u jutarnjim satima kako bi izbjegao veliku gužvu

- Inače sve obavljam u Heinzelovoj, tamo je manja gužva. Za vrijeme pandemije mi se stvarno nije dalo vaditi osobnu, a istekla mi je i vozačka. Koliko znam dokumenti od današnjeg dana nisu važeći, ali da će policija još tolerirati istekle dokumente, psihološki mi je lakše što svoju preuzimam danas,to su one stvari koje se odgađaju, da znam da nije gužva, došao bih i ranije - ispričao je Tomislav koji je zahtjev za osobnu iskaznicu predao prije tri tjedna.

Stanje u Heinzelovoj 98 je bilo slično, susreli smo mnoge građane koji iz različitih razloga nisu dosad pristupili izradi vlastitih dokumenata, a jedna od njih je i Marija koja zbog trudnoće nije pokrenula proces njihove izrade. Međutim, najveći problem joj je upravo predstavljala osobna iskaznica.

- Svoju osobnu nisam napravila prije zbog trudnoće, ležala sam doma, a kada sam tek rodila bilo mi je nezgodno zbog djeteta. Vozačku mi je bilo lakše produžiti pošto se cijeli proces odrađuje digitalnim putem pri čemu sam nju produžila preko e-Građani, a osobnu ne mogu. Što se tiče redomata, termina uopće nema te je sve popunjeno. Mnoge muči nedovoljna informiranost, Petrinjska je zatvorena, stoga mnogo ljudi ni ne zna da trebaju ići u Vukovarsku. Još ja imam i malo dijete, a očekujem da ću dugo čekati - rekla je.

Nakon što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo predložio ministru zdravstva Viliju Berošu proglašenje kraja epidemije koronavirusa u Hrvatskoj, a Ministarstvo taj prijedlog proglasilo utemeljenim, vlada je na sjednici 12. svibnja proglasila kraj epidemije.