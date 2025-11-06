Prijevara s kriptovalutama: 83-godišnjak ostao bez 200.000 €

Zagorska policija zaprimila je prijavu 83-godišnjeg muškarca koji je zbog računalne prijevare ostao bez gotovo 200.000 eura, nakon što je povjerovao lažnom posredniku za ulaganje u kriptovalute, a objavili su i upute kako se zaštiti od takvih računalnih prijevara. Prema priopćenju Policijske uprave krapinsko-zagorske, oštećeni je tijekom kolovoza više puta bio kontaktiran putem mobitela od nepoznate osobe koja se predstavila kao posrednik za ulaganje u kriptovalute. Ne sumnjajući u istinitost navedenih navoda, muškarac je toj osobi dao svoje osobne podatke i podatke s bankovnih kartica te omogućio pristup svom mobilnom telefonu.

Prema navođenju prevaranta, 83-godišnjak je obavljao transakcije na razne bankovne račune, a prevarant je ujedno bez njegovog znanja obavio višestruke transakcije s njegovog računa. Prevareni starac ostao je bez gotovo 200.000 tisuća eura.

Policija građane ponovno upozorava da budu oprezni prema ponudama za ulaganje koje dolaze neočekivano, posebice ako se obećava brza i zajamčena dobit. Savjetuju da uvijek zatražite nepristrani financijski savjet prije ulaganja te da odbijete iznenadne pozive o mogućnostima zarade.

„Budite sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju veliku dobit, zajamčen povrat ili sigurna ulaganja. Zabilježite broj pozivatelja i recite im da ćete ih nazvati povratno, a kako biste potvrdili njihov identitet, pronađite službeni telefonski broj organizacije i kontaktirajte ih izravno. Ne provjeravajte autentičnost pozivatelja koristeći broj koji su vam oni dali jer bi mogao biti lažan ili krivotvoren”, poručuje policija.

Upozoravaju i da prevaranti mogu prikupiti osnovne informacije o vama putem interneta, primjerice preko društvenih mreža te savjetuju građanima da ne dijele PIN kartice ili lozinku za online bankarstvo.

„Jedan od indikatora na moguću prijevaru je i zahtjev za unosom podataka s debitne ili kreditne kartice, poput broja kartice te posebice tzv. sigurnosni CVC/CVV troznamenkasti broj s poleđine kartice. Ne šaljite novac na račun na zahtjev nepoznate osobe”, ističe policija.

Više informacija o vrstama kibernetičkih prijevara i načinima zaštite dostupno je na internetskoj stranici Web heroj, navodi policija.