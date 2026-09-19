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NEOPREZNI LJUDI

PREKO OGLASA Osječanka (77) mislila da ulaže u naftu: Ostala bez više od 200 tisuća eura!

Piše HINA,
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PREKO OGLASA Osječanka (77) mislila da ulaže u naftu: Ostala bez više od 200 tisuća eura!
Foto: PU primorsko-goranska
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U tijeku je intenzivna potraga za nepoznatim počiniteljem, navode u policiji

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 77-godišnjakinju sa šireg osječkog područja, u lažnom ulaganju u naftu, oštetio za više od 200 tisuća eura, izvijestila je u subotu policija.

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Tijekom srpnja ove godine 77-godišnjakinja je putem internetskog oglasnika na internetu stupila u kontakt s nepoznatom osobom. Lažnim prikazivanjem činjenica prevarant ju je doveo u zabludu oko ulaganja u naftne derivate i pritom je oštetio za više od 200 tisuća eura.

U tijeku je intenzivna potraga za nepoznatim počiniteljem, navode u policiji.

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Komentari 14
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