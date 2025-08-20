Obavijesti

TUŽITELJI:

'Preliminarna istraga pokazuje da je u Poljskoj pao vojni dron'

'Preliminarna istraga pokazuje da je u Poljskoj pao vojni dron'
Poljska policija ranije je objavila da je neidentificirani objekt pao na polje u selu Osiny na istoku pokrajine Lublin, smještene na granici s Ukrajinom

 Preliminarna istraga pokazala je da je objekt koji je pao i eksplodirao u polju kukuruza na istoku Poljske vojni dron, objavio je u srijedu poljski tužitelj.  Poljska je u stanju visoke pripravnosti zbog prijetnje kršenja zračnog prostora još otkad je ukrajinska raketa pogodila južno selo Przewodów 2022. godine i ubila dvoje ljudi. 

„Pregled eksplozije pokazuje da je objekt vrlo vjerojatno vojni dron”, rekao je regionalni tužitelj Lublina Grzegorz Trusiewicz, dodajući da je letjelica vjerojatno oštećena eksplozivima. 

Poljska policija ranije je objavila da je neidentificirani objekt pao na polje u selu Osiny na istoku pokrajine Lublin, smještene na granici s Ukrajinom. 

Eksplozija je razbila prozore na nekoliko kuća, no nitko nije ozlijeđen, prenosi poljska novinska agencija PAP. 

Policija je na mjestu pada pronašla izgorjeli metal i plastiku, dodaje se. 

