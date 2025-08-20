O svemu se oglasilo i Poljsko operativno zapovjedništvo. Navode da radari nisu zabilježili narušavanje poljskog zračnog prostora.
VIDEO Nepoznati objekt srušio se u Poljskoj: 'Moguće da je riječ o ruskom borbenom dronu'
Neidentificirani objekt u polju kukuruza je, malo je reći, uznemirio Poljsku. Kako navodi portal TVP World policija je u noći s utorka na srijedu pronašla neidentificirani objekt koji je pao u polje u mjestu Osiny.
Dojavu su dobili nakon eksplozije koja je uništila prozore na tri obližnje kuće.
- Pronašli smo u polju kukuruza mjesto na kojem je moglo doći do eksplozije zasad nepoznatog objekta. Našli smo nagorjele dijelove različitih veličina, razbacane u krugu od nekoliko desetaka metara - rekao je za TVN24 glasnogovornik policije iz Lukowa, Marcin Józwik.
Prema neslužbenim informacijama i pisanjima poljskih medija, riječ je o dronu tipa Shahed, kakve Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine. Teren je spaljen, ali nema kratera od udara.
O svemu se oglasilo i Poljsko operativno zapovjedništvo. Navode da radari nisu zabilježili narušavanje poljskog zračnog prostora.
- Informacija o pronađenom objektu, koji prema prvim procjenama može biti dio starog motora s propelerom, proslijeđena je Centru zračnih operacija. Na terenu su sve odgovarajuće službe, uključujući vojnu policiju, koja provodi detaljnu analizu. Aktivirani su i zračni te kopneni timovi za potragu i spašavanje - naveli su.
Srećom, ozlijeđenih nije bilo, a tamošnje vlasti pokušavaju smirit novonastalu paniku.