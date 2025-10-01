Obavijesti

News

Komentari 0
0.45 GRAMA

Prelog: Ukrala kozmetičke proizvode, policija joj pretražila kuću i pronašla marihuanu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Prelog: Ukrala kozmetičke proizvode, policija joj pretražila kuću i pronašla marihuanu
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Tijekom pretrage pronađen je veći dio ukradenih predmeta iz trgovine te droga marihuana neto mase 0,45 grama.  Svi pronađeni predmeti su oduzeti te vraćeni predstavniku oštećene trgovine

Međimurska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakinjom za koju se sumnjalo da je početkom rujna u Prelogu, ukrala razne kozmetičke proizvode i druge stvari. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na nekoliko stotina eura. Na području Svete Marije pretražili su prostorije obiteljske kuće kojima se koristi osumnjičena.

PRONAŠLI KRIVCA Muškarac (84) provalio u kuću u Slavoniji: Ukrao ormare, regal, dvosjed... Šteta je 2500 eura
Muškarac (84) provalio u kuću u Slavoniji: Ukrao ormare, regal, dvosjed... Šteta je 2500 eura

Tijekom pretrage pronađen je veći dio ukradenih predmeta iz trgovine te droga marihuana neto mase 0,45 grama. Svi pronađeni predmeti su oduzeti te vraćeni predstavniku oštećene trgovine.

Također, oduzeta je i pronađena droge te će se zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, protiv 31-godišnjakinje podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu, priopćili su iz policije.

POKUŠAJ KRAĐE Traži se maskirani razbojnik iz Osijeka: Skalpelom je prijetio blagajnici, otjerala ga vikanjem
Traži se maskirani razbojnik iz Osijeka: Skalpelom je prijetio blagajnici, otjerala ga vikanjem


 

Ujedno, zbog počinjenja kaznenog djela krađe, protiv osumnjičene 31-godišnjakinje podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Provjerite rezultate Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo održanog 30. rujna 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos fonda dobitaka i statistike o broju uplaćenih i dobitnih listića
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025