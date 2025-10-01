Prelog: Ukrala kozmetičke proizvode, policija joj pretražila kuću i pronašla marihuanu

Međimurska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakinjom za koju se sumnjalo da je početkom rujna u Prelogu, ukrala razne kozmetičke proizvode i druge stvari. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na nekoliko stotina eura. Na području Svete Marije pretražili su prostorije obiteljske kuće kojima se koristi osumnjičena.

Tijekom pretrage pronađen je veći dio ukradenih predmeta iz trgovine te droga marihuana neto mase 0,45 grama. Svi pronađeni predmeti su oduzeti te vraćeni predstavniku oštećene trgovine.

Također, oduzeta je i pronađena droge te će se zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, protiv 31-godišnjakinje podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu, priopćili su iz policije.





Ujedno, zbog počinjenja kaznenog djela krađe, protiv osumnjičene 31-godišnjakinje podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.