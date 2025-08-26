Obavijesti

News

Komentari 0
PREKIDAJU DIPLOMATSKE ODNOSE

Premijer Australije: 'Iran je režirao antisemitske napade, veleposlanik će biti protjeran'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Premijer Australije: 'Iran je režirao antisemitske napade, veleposlanik će biti protjeran'
Foto: LUKAS COCH/REUTERS

Australska sigurnosna agencija prikupila je vjerodostojne obavještajne podatke da je iranska vlada režirala najmanje dva napada

Australija je u utorak priopćila da će protjerati iranskog veleposlanika u Canberri, nakon što je premijer Anthony Albanese optužio Teheran za dva antisemitska napada u ključnim gradovima Sydneyu i Melbourneu, piše Reuters.

Od početka rata između Izraela i Gaze u listopadu 2023., australske kuće, škole, sinagoge i vozila meta su antisemitskog vandalizma i podmetanja požara.

Australska sigurnosna agencija prikupila je vjerodostojne obavještajne podatke da je iranska vlada režirala najmanje dva napada, rekao je Albanese na konferenciji za novinare.

IZRAEL TO OSUDIO Premijer: Australija će priznati palestinsku državu u rujnu
Premijer: Australija će priznati palestinsku državu u rujnu

"Iran je pokušao prikriti svoju umiješanost, ali ASIO procjenjuje da je on stajao iza napada na Lewis Continental Kitchen u Sydneyu 20. listopada prošle godine i sinagogu Adass Israel u Melbourneu 6. prosinca."

Australska sigurnosno-obavještajna organizacija izjavila je da je vjerojatno da je Iran režirao daljnje napade, dodao je.

„Ovo su bili izvanredni i opasni činovi agresije koje je orkestrirala strana nacija na australskom tlu“, rekao je Albanese. „Bili su to pokušaji potkopavanja društvene kohezije i sijanja razdora u našoj zajednici.“

Australija je obustavila operacije u svom veleposlanstvu u Teheranu i svi njezini diplomati su sigurni u trećoj zemlji, rekao je Albanese, dodajući da će njegova vlada teheranski Korpus islamske revolucionarne garde proglasiti terorističkom organizacijom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'
ZELENI KAMPER

FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'

Ovog puta Shrek nije naziv za glavnog lika iz animiranog filma već za kampera koji je ovog ljeta bio prava atrakcija na Krku. Nekad crveni vatrogasni kamion datira još iz 1976. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025