Premijer Australije: 'Iran je režirao antisemitske napade, veleposlanik će biti protjeran'

Australija je u utorak priopćila da će protjerati iranskog veleposlanika u Canberri, nakon što je premijer Anthony Albanese optužio Teheran za dva antisemitska napada u ključnim gradovima Sydneyu i Melbourneu, piše Reuters.

Od početka rata između Izraela i Gaze u listopadu 2023., australske kuće, škole, sinagoge i vozila meta su antisemitskog vandalizma i podmetanja požara.

Australska sigurnosna agencija prikupila je vjerodostojne obavještajne podatke da je iranska vlada režirala najmanje dva napada, rekao je Albanese na konferenciji za novinare.

"Iran je pokušao prikriti svoju umiješanost, ali ASIO procjenjuje da je on stajao iza napada na Lewis Continental Kitchen u Sydneyu 20. listopada prošle godine i sinagogu Adass Israel u Melbourneu 6. prosinca."

Australska sigurnosno-obavještajna organizacija izjavila je da je vjerojatno da je Iran režirao daljnje napade, dodao je.

„Ovo su bili izvanredni i opasni činovi agresije koje je orkestrirala strana nacija na australskom tlu“, rekao je Albanese. „Bili su to pokušaji potkopavanja društvene kohezije i sijanja razdora u našoj zajednici.“

Australija je obustavila operacije u svom veleposlanstvu u Teheranu i svi njezini diplomati su sigurni u trećoj zemlji, rekao je Albanese, dodajući da će njegova vlada teheranski Korpus islamske revolucionarne garde proglasiti terorističkom organizacijom.