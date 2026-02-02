Premijer Grenlanda upozorava: Trump ipak želi kontrolu nad otokom, bez obzira na NATO

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen u ponedjeljak je upozorio da, premda je američki predsjednik Donald Trump isključio upotrebu vojne sile, Washington i dalje u osnovi želi kontrolirati taj arktički otok.

Predsjednik je početkom godine intenzivirao pozive na američku kontrolu nad Grenlandom, kao razlog navevši bojazan za nacionalnu sigurnost koju povezuje uz Rusiju i Kinu, države koje koriste retoriku o ranjivosti i mogućem raspadu NATO-a

Trump je od tada odustao od prijetnja silom te je kazao kako je osigurao potpun pristup Sjedinjenih Država Grenlandu sukladno NATO sporazumu, premda pojedinosti ostaju nejasne.

"Stav (Trumpa) o Grenlandu i njegovom stanovništvu nije se promijenio: Grenland će biti povezan sa SAD-om i njime će se upravljati odande", rekao je Nielsen u govoru u parlamentu.

Istaknuo je da SAD nastavlja tražiti "načine da steknu vlasništvo i kontrolu nad Grenlandom".