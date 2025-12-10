Obavijesti

News

Komentari 2
GODIŠNJICA SMRTI

Premijer Plenković: Franjo Tuđman je bio vizionar, njegova ostavština je hrvatska država

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Izjava za medije Andreja Plenkovića nakon sjednice HDZ-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Franjo Tuđman, istaknuo je Plenković, zacrtao je europski put Hrvatske, koja je danas ponosna članica Europske unije i NATO-a, europodručja i schengenskog prostora, a nadomak smo i članstva u OECD-u

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je u srijedu da je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđmana bio vizionar čija je trajna politička ostavština ostvarenje višestoljetne težnje hrvatskog naroda o slobodnoj, demokratskoj međunarodno priznatoj državi. Obilježavajući 26. godišnjicu smrti prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, prisjećamo se njegovog državničkog vodstva i vizionarstva, zahvaljujući kojem je ostvarena višestoljetna težnja hrvatskog naroda o slobodnoj, demokratskoj i međunarodno priznatoj državi”, napisao je Plenković u objavi na društvenoj mreži X u povodu 26. obljetnice Tuđmanove smrti.

To je trajna politička ostavština prvog hrvatskog predsjednika koju moramo njegovati i nadograđivati, a to i činimo stalnim radom za boljitak hrvatskog čovjeka i razvoj našeg gospodarstva, naglasio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a.

Pritom ćemo uvijek čuvati istinu o Domovinskom ratu i štititi prava hrvatskih branitelja, koji su podnijeli najveću žrtvu u obrani Hrvatske u Domovinskom ratu, dodao je.

Pokretanje videa...

Zagreb: Tomo Medved obratio se medijima na temu 26. godišnjice smrti dr. Franje Tuđmana 03:45
Zagreb: Tomo Medved obratio se medijima na temu 26. godišnjice smrti dr. Franje Tuđmana | Video: 24sata/pixsell

Franjo Tuđman, istaknuo je Plenković, zacrtao je europski put Hrvatske, koja je danas ponosna članica Europske unije i NATO-a, europodručja i schengenskog prostora, a nadomak smo i članstva u OECD-u.

„Stoga ćemo i dalje politikom modernog suverenizma koristiti prednosti snažnog međunarodnog položaja Hrvatske za ostvarivanje ciljeva hrvatskog naroda u 4. desetljeću samostalnosti!”, poručio je premijer.

Zagorski HDZ obilježio 26. godišnjicu smrti dr. Franje Tuđmana

U povodu 26. godišnjice smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, članovi HDZ-a Krapinsko-zagorske županije u srijedu su ispred njegove rodne kuće u Velikom Trgovišću položili vijenac i zapalili svijeće. Predsjednik zagorskog HDZ-a, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Krapine Zoran Gregurović naglasio je tim povodom da je Hrvatsko zagorje dalo mnoge velikane.

"Jedan od najvećih je sigurno doktor Franjo Tuđman koji je predvodio naše hrvatske branitelje i koji je prvi pokrenuo stvaranje naše samostalne domovine”, kazao je, prisjetivši se i svih onih koji su dali svoj život za domovinu. Poručio je kako su izuzetno ponosni što je prvi hrvatski predsjednik upravo iz Zagorja.

"Ponosni smo da se možemo prisjetiti svega onoga što je napravio za našu domovinu, a to su uistinu velike stvari i povijest će velikim slovima pisati o doktoru Tuđmanu”, dodao je.

Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić naglasio je da je Tuđman baštinio vrijednosti koje nam trebaju u budućnosti te ujedinio sve Hrvate u jednoj borbi.

TUĐMANOVI POSLJEDNJI TRENUCI 'Tuđman je znao da je kraj. Nije govorio, ali tekle su mu suze...'
'Tuđman je znao da je kraj. Nije govorio, ali tekle su mu suze...'

"Svojim djelovanjem omogućio je da danas živimo u slobodnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj. Gledajući prema budućnosti, njegova vizija, koju je predvodio kroz Hrvatsku demokratsku zajednicu, dala je poticaj cijelom hrvatskom narodu da baštini ono što je najvažnije”, rekao je Katičić.

Podsjetio je da je hrvatska država nastala iz Domovinskog rata te istaknuo da će 'članovi HDZ-a to uvijek imati na pameti i poštivati'. Poručio je da ovaj dan, osim Tuđmanu, posvećuju svim hrvatskim braniteljima koji su za slobodu Hrvatske dali ono najvrjednije - svoj život.

"Mislim da bismo trebali pozvati sve građane da ovaj dan obilježimo na dostojanstven i primjeren način, jer je ono što je doktor Tuđman dao za hrvatski narod neizbrisivo i urezano u hrvatsku povijest”, zaključio je Katičić.

