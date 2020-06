Premijer Plenković: 'Mađarska ne svojata dijelove Hrvatske'

<p>Hrvatski premijer <strong>Andrej Plenković</strong> rekao je u utorak da ga je mađarski kolega<strong> Viktor Orban </strong>uvjerio kako nema nikakvih pretenzija prema hrvatskom teritoriju, nakon što je spomenik s prikazom Velike Mađarske izazvao napetosti u odnosima između dviju zemalja.</p><p>Orban je u subotu u mjestu Satoraljaujhelyju otkrio spomenik "Mađarske kalvarije“ u povodu 100. godišnjice potpisivanja sporazuma u Trianonu kojim je mađarska izgubila dvije trećine teritorija. </p><p>Velika Mađarska na spomeniku obuhvaća dijelove današnje Hrvatske, Srbije, Slovenije, Slovačke, Austrije, Rumunjske i Ukrajine, s navedenih 12,5 tisuća gradova, sela i općina koje su do 1920. bile dio mađarskog dijela Austro-Ugarske, iako u velikom dijelu nisu nikad imali mađarsko stanovništvo.</p><p>Hrvatska je zbog toga u ponedjeljak izrazila prosvjed mađarskom veleposlaniku u Zagrebu.</p><p>Plenković kaže da mu je Orban u telefonskom razgovoru u utorak rekao da se ne radi ni o kakvim pretenzijama, nego o "krivim interpretacijama".</p><p>"Odbacio je teze da ima bilo kakve pretenzije na hrvatski teritorij", izjavio je Plenković za televiziju Nova tv. "Nema tu nikakvih pretenzija...Trianon je bio težak događaj u njihovoj povijesti", dodao je.</p><p>No istaknuo je kako je Orbanu "jasno dao do znanja da takve interpretacije stvaraju poteškoće u Hrvatskoj i u međusobnim odnosima".</p><p>Orban je nakon preuzimanja vlasti 2010. pokrenuo nametljivu "nacionalnu politiku" kojoj je cilj jedinstvo Mađara nakon onoga što on smatra "komadanjem" zemlje. </p><p>Njegova sklonost Velikoj Mađarskoj došla je do izražaja i kada je objavljivao kartu koja uključuje dijelove Hrvatske, posljednji put u svibnju uoči ispita maturanata iz povijesti. </p><p>No, Plenković odbacuje kritike da je prema Mađarskoj blaži nego prema Srbiji iz koje povremeno stižu slične povijesne provokacije.</p><p>"Naši veleposlanici uvijek reagiraju..imamo uvijek isti kriterij prema svima", rekao je premijer.</p><p>U ponedjeljak je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto optužio hrvatski portal Index za krivi prijevod natpisa o Rijeci na spomeniku "Mađarske kalvarije", a zatim i još "neke hrvatske medije" za narušavanje odnosa s Mađarskom. </p><p>Szijjarto je na Facebooku poručio da je prijevod "Rijeka, mađarsko more", koji je pripisao Indexu, lažan.</p><p>"To naravno nije istina", piše šef mađarske diplomacije, "jer na spomen ploči stoje riječi uzrečice koja potječe od Lajosa Kossutha, Fiume - Mađari na more".</p><p>Szijjarto je u objavi, koju je medijima dostavilo mađarsko veleposlanstvo u Hrvatskoj, kazao da se "fake news tvornice preko svojih laži ne libe okrenuti narode jedne protiv drugih".</p><p>Szijjartu se u prozivkama u utorak pridružio državni tajnik u mađarskom ministarstvu vanjskih poslova Tamas Menczer koji je rekao da Mađarska očekuje više poštovanja hrvatskih političara koji zadnjih dana neutemeljeno kritiziraju premijera Viktora Orbana i šire lažne vijesti. </p>