Premijer se javio iz Italije: Razgovaralo smo o migrantima, demografiji, proširenju EU

Dok se u Hrvatskoj održavao veliki prosvjed zbog ilegalnog otpada i ekocida u Lici i Gospiću, premijer Plenković sudjeluje na 52. Cernobbio forumu „Intelligence on the World, Europe, and Italy“ The European House-Ambrosetti.

- S premijerom Edijem Ramom razgovarao sam o budućnosti Sredozemlja u kontekstu proširenja Europske unije, obrane i pregovora o novom Višegodišnjem financijskom okviru.

Istaknuo sam kako se Sredozemlje danas suočava s nekoliko izazova:

Migrantska kriza – rješavanje problema na području Španjolske i Maroka, koji je izuzetno zabrinuo Europsku uniju. Republika Hrvatska smanjila je protok nezakonitih migranata na gotovo zanemarivu razinu, dok oko 7 tisuća policajaca svakodnevno čuva granicu dugu 1.300 kilometara. Tehnološki napredak i ulaganja dodatno pomažu cijelom procesu.

Kriza uzrokovana sukobima na Bliskom istoku – rast cijena nafte i plina te blokada Hormuškog tjesnaca imaju posljedice na gospodarski rast i stvaraju inflacijski pritisak. Nestašica energenata izazov je koji će, ako se nastavi, imati velike posljedice za gospodarstvo regije. U velikoj smo mjeri i dalje ovisni o fosilnim gorivima, stoga su energetska tranzicija i diversifikacija opskrbe, kao i jačanje infrastrukture i bolje međusobno povezivanje, zadatak za sve nas. Republika Hrvatska pozicionirala se kao mediteranska vrata prema srednjoj Europi kada je riječ o plinu i nafti, zahvaljujući velikim ulaganjima u naš LNG terminal i energetsku infrastrukturu.

Pitanje proširenja Europske unije – opće se raspoloženje nakon druge ruske agresije na Ukrajinu promijenilo i postoji želja za ubrzanjem procesa proširenja. Poštujemo geopolitičku nužnost, ali ako se držimo pristupa temeljenog na zaslugama, smatram da bi svi trebali imati isti tretman i ispuniti zadane kriterije. Pritom je važno da se svi kandidati drže temeljnih vrijednosti Europske unije - naveo je premijer, pa se osvrnuo na ratnog zločinca Ratka Mladića.

- Veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića otklon je od svega onoga što je u temeljima europske integracije. Netko tko odaje državne počasti osuđenom ratnom zločincu ne razumije što je Europska unija, ne dijeli iste vrijednosti demokracije, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, a kamoli vrijednost solidarnosti - naveo je Plenković pa se osvrnuo na teško stanje u demografiji.

- Nacije se smanjuju, a migracije se povećavaju te je zato nužno ozbiljno pristupiti demografskoj revitalizaciji, koja ima ključno mjesto u politikama Vlade Republike Hrvatske. To će dugoročno pomoći i gospodarskom rastu Europske unije, čije je povećanje konkurentnosti važan dio novog Višegodišnjeg financijskog okvira. Uz to, povećavaju se i ulaganja u obranu na razini cijele Unije - naveo je Plenković.