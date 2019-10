Premijer: Vanjsku granicu EU treba štititi na najdaljoj lokaciji

To su one granice gdje dolazi do inicijalnog ulaska nezakonitih migracija. Onda se kasnije različitim, vrlo spretnim i lukreativnim, ali protuzakonitim aktivnostima krijumčara koji profitiraju na ljudskoj nesreći za vrlo unosne novce, događa to da su ljudi koji su ilegalno ušli tisućama kilometara dalje odavde te došli u područje sjeverozapadne BiH i blizu hrvatske granice - rekao je Plenković.

Premijer je to izjavio prilikom helikopterskog obilaska granice s BiH kod aerodroma Željava nakon upita pokušava li Vlada diplomatskim putem u pregovorima s BiH na razini EU riješti problem nezakonitih migracija.

Istaknuo je kako je hrvatska uloga pomoći cjelokupnom rješenju, nastaviti raditi na sporazumu i deklaraciji s Turskom koja će situaciju stabilizirati onako kako ju je stabilizirala zadnje tri godine.

Podsjetio je kako je EU dala Turskoj šest milijardi eura kako bi zaustavila val nezakonitih migracija.

Navodeći kako se u Turskoj, Jordanu i Libanonu nalazi više od pet milijuna migranata i izbjeglica, Plenković je rekao i da su te zemlje jedan od ključnih "sastavnica cjelovitog rješenja".

Istaknuo je i da se razgovori s BiH kontinuirano odvijaju na dnevno-političkoj razini, ali i na operativnoj razini policija.

Upitan što je s prijetnjama iz Turske da će poslati milijun izbjeglica na ovo područje, premijer je odgovorio kako s tom zemljom mora razgovarati jer je Turska po svom geografskom položaju i činjenici da ima toliki broj izbjeglica i migranata na svom teritoriju - zemlja koja može utjecati na dinamiku nezakonitih migracija.

Uvjeren je kako dogovr s Turskom nema alternative.

- To je u sigurnosnom interesu cijele EU, a naročito Hrvatske koja je jedna od država uz sve druge koje su uključene na toj ruti - pojasnio je.

Na pitanje hoće li pritisak na našu granicu rasti, uzvratio je kako će o tome u idući utorak u Grčkoj razgovarati sa svojim kolegom Micotakisom.

Premijeru Andreju Plenkoviću u obilasku granice pridružili su se i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

