Premijer Plenković: Očekujem ulazak u OECD iduće godine

Hrvatska je u završnoj fazi pristupanja Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i trebala bi postati njezinom članicom iduće godine, objavio je u utorak na društvenoj platformi X premijer Andrej Plenković. "Hrvatska je u završnoj fazi pristupanja. Ispunili smo uvjete u 20 od 25 odbora i u 25 od 26 pododbora. Proveli smo velik reformski put i vjerujem da ćemo cijeli proces uspješno završiti u idućoj godini", objavio je Plenković nakon sastanka s čelnikom OECD-a Mathiasom Cormannom u Parizu.

Dodao je da je Hrvatska zahvalna na kontinuiranoj podršci u procesu ulaska u OECD, što je nazvao "našim preostalim strateškim ciljem na vanjskopolitičkom planu".

Plenković je dodao da je na snazi novi zakon o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske koji je donesen s ciljem profesionalizacije i učinkovitosti rada poduzeća u državnom vlasništvu.

Rekao da je s Cormannom hrvatsko izaslanstvo razgovaralo o pozitivnim gospodarskim trendovima u Hrvatskoj, čiji BDP raste 19 kvartala zaredom te da se u proračunu za iduću godinu očekuje zadržavanje proračunskog manjka ispod tri posto BDP-a i smanjenje udjela javnog duga u BDP-u na 56 posto.

Plenković je zajedno s političkim i gospodarskim izaslanstvom u službenom dvodnevnom posjetu posjetu Francuskoj.

Iz Pariza Plenković s izaslanstvom putuje u Berlin gdje će se sastati s kancelarom Friedrichom Merzom i potpisati ugovor o nabavi 44 tenka Leopard 2A8.