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U 96. GODINI

Umrla ratna zločinka Plavšić

Piše 24sata, HINA,
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Umrla ratna zločinka Plavšić
Foto: LS-PRESS/ULLSTEIN HISTORY
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Bila je članica ratnog rukovodstva Republike Srpske. Sudjelovala je u progonu Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva.

Osuđena ratna zločinka Biljana Plavšić preminula je u Beogradu u 96. godini. Pred sudom u Haagu je priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi te je osuđena na 11 godina zatvora, javlja Klix.

Bila je članica ratnog rukovodstva Republike Srpske. Sudjelovala je u progonu Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva.

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) 2003. godine osudio je Biljanu Plavšić na 11 godina zatvora nakon što ju je proglasio krivom za zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom rata u BiH.

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Ona je zajedno s Nikolom Koljevićem bila potpredsjednica ratne samoproglašene RS kada je na čelu te tvorevine bio Radovan Karadžić. U sudskom procesu proglašena je krivom za progone nesrpskog stanovništva a pred sudom je priznala krivnju.

Puštena je na slobodu 2009. godine nakon izdržane dvije trećine kazne i od tada živi u Beogradu.

Plavšić je bila ključni sudionik nastojanja da se Karadžić nakon rata ukloni s vlasti i kao predsjednica RS na vlast je dovela Milorada Dodika povjerivši mu prvi mandat za sastav entitetske vlade.

Godine 1996. osobno je potpisala odluku kojom Ratka Mladića smjenjuje s dužnosti zapovjednika glavnog stožera tada još postojeće vojske RS.

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Učinila je to nakon što je tužiteljstvo ICTY-a 1995. Mladića optužilo za ratne zločine.

Naknadno je tvrdila kako je tu odluku donijela pod pritiskom međunarodne zajednice kao i da zbog toga žali.

Kad je nedavno umro ratni zločinac Ratko Mladić Plavšić je kazala kako se grozno osjeća...

- On je bio dobar čovjek - kazala je Plavšić.
 

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