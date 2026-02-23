Preminuo britanski 'kralj usana': Potrošio je čak 150.000 eura na plastične operacije

Jordan James Parke iz Engleske, poznat po svojoj opsesiji estetskim zahvatima, preminuo je prošlog tjedna. Osim što je bio poznat po operacijama, u medijima je završio u rujnu 2024. godine kad ga je policija uhitila pod sumnjom za ubojstvo iz nehaja. Majka petero djece podvrgnula se BBL tretmanu, povećanju stražnjice, te je tragično preminula.

Foto: Instagram@jordanjamesparke2

Do prosinca 2025. Parke se branio sa slobode uz jamčevinu, a vlasti protiv njega još nisu bile podigle službenu optužnicu.

Život obilježen operacijama

Parke se podvrgnuo čak 50 skupih estetskih zahvata, uključujući operaciju gornjih kapaka, podizanje usana, ugradnju implantata u bradu i nekoliko krugova liposukcije. Svojedobno je priznao da je na operacije potrošio oko 148.865 eura.

Gostujući 2016. godine kod Eamonna Holmesa i Ruth Langsford u emisiji This Morning, Jordan je tvrdio da mu nikada nije bio plan izgledati kao Kim Kardashian. Objasnio je voditeljima da je oduvijek bio opsjednut plastičnom kirurgijom slavnih.

Foto: Instagram@jordanjamesparke2

Ovaj obožavatelj Kim Kardashian pojavio se i u američkoj seriji Botched 2015. te ponovno 2019. godine. Tijekom emisije, liječnici su mu odbili napraviti drugu operaciju nosa jer su strahovali da bi mu to moglo ugroziti disanje. Savjetovali su mu da bi daljnja liposukcija samo opustila kožu trbuha, a zahvat na nosu zahtijevao je vađenje rebra.

U jednoj epizodi Parke je priznao da mu je lice postalo nepomično zbog silnih zahvata te da su mu ogromne usne počele curiti.

Kontroverze i tragičan slučaj Alice Webb

Alice Webb (33) preminula je u ranim jutarnjim satima 24. rujna 2024., nakon što joj je pozlilo tijekom oporavka od "tekućeg BBL-a“, nekiruškog povećanja stražnjice filerima. Iako su je hitno prevezli u bolnicu u, liječnici je nisu uspjeli spasiti. Vjeruje se da je ovo bio prvi smrtni slučaj uzrokovan tekućim BBL-om u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto: Instagram@jordanjamesparke2

Policija je uhitila Parkea i još jednog čovjeka ubrzo nakon što su otkrili da je Webb obavila zahvat u njegovoj klinici. Prošlo je više od godinu dana, a kako ga vlasti nisu osudile, on je nastavio pružati kozmetičke usluge klijentima.

Parke nije bio kvalificirani kirurg. Ipak, radio je BBL tretmane filerima, koji se zakonski ne klasificiraju kao kirurški zahvat.