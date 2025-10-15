Obavijesti

TUŽNA VIJEST IZ BJELOVARA

Umro je posljednji Titov kuhar

Piše Antonela Šaponja,
Nakon godina provedenih u državnom vrhu, u svom restoranu Stara ura u Bjelovaru pripremao je mnogobrojna jela s Maršalova menija

Preminuo je Ivan Molnar (72), bjelovarski kuhar svjetskog kalibra koji je bio i posljednji kuhar Josipa Broza Tita, doznaje  Bjelovar.live

Molnar je kulinarske vještine savladao pripremajući jela za pokojnog predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita. Nakon završene kuharske škole, kao najbolji učenik u generaciji, 1973. poslali su ga na praksu u Titovu rezidenciju na Brijune.

Nakon godina provedenih u državnom vrhu, u svom restoranu Stara ura u Bjelovaru pripremao je mnogobrojna jela s Maršalova menija.

- Ostao sam član njegova osoblja sve vrijeme do Maršalove smrti 1980. godine. Osim na Brijunima, kuhao sam brodu u Beogradu, a zajedno sa svim drugim rezidencijama kuhao sam i za Tita - ispričao je Molnar 2013. godine u ekskluzivnom intervjuu za 24sata.

Foto: 24sata

