Preminuo je Jürgen Habermas (95), njemački filozof i sociolog

Njemački filozof i sociolog Juergen Habermas, čije se ime povezuje s pojmom Frankfurtske škole koja je snažno utjecala na studentske prosvjede 60-tih godina prošlog stoljeća, umro je u subotu u 96. godini života, priopćio je njegov izdavač Suhrkamp. Svoju akademsku karijeru Habermas je započeo u Heidelbergu, a nastavio u Frankfurtu gdje je preuzeo katedru također poznatog filozofa Maxa Horkheimera.

Njegovo ime se, zajedno s filozofom Theodorom W. Adornom, najčešće povezuje s pojmom Frankfurtske škole.

Habermas je sredinom 1986. inicirao i poznati „Sukob povjesničara“ nakon što se suprotstavio relativiziranju Holokausta nekih desno orijentiranih znanstvenika.

Do svoje smrti se javno izjašnjavao o aktualnim političkim temama. Godine 1999. je bio jedan od intelektualaca koji su opravdavali bombardiranje Srbije što je nazvao „legitimnom pomoći u nuždi“.

"Javni angažman je važnija zadaća filozofije“, jedna je od njegovih poznatijih misli.