Preminuo osnivač organizacije za pravo potpomognute smrti: Takvu smrt izabrao je i sam...

Voditelj švicarske organizacije za pravo na potpomognutu smrt 'Dignitas', umro je postupkom potpomognutog samoubojstva, priopćila je grupa u nedjelju.

Ludwig Minelli, koji je osnovao grupu 1998., umro je u subotu samo nekoliko dana prije svoga 93. rođendana, objavila je organizacija, dodavši da će "nastaviti upravljati i razvijati udrugu u duhu kakvog je utemeljio njezin osnivač - kao profesionalnu međunarodnu organizaciju za samoodređenje i slobodu izbora i u životu i pri kraju života".

Minelli, koji je po struci bio odvjetnik, suočio se s brojnim pravnim problemima te je podnio više uspješnih žalbi švicarskome Vrhovnom sudu i Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP).

Iz Dignitasa su rekli da je njegov rad trajno utjecao na švicarsko pravo te su ukazali na presudu ESLJP-a iz 2011. kojom se priznalo pravo pojedinca na to da može sam odlučiti o načinu i trenutku vlastita završetka života.

Švicarski zakon ne dopušta eutanaziju jer u tom slučaju liječnik ili neka druga osoba pacijentu daju smrtonosnu injekciju.

Za razliku od eutanazije, potpomognuta smrt, a to znači da je osoba koja je izrazila želju za okončanjem života, sama počinila suicid, legalna je već desetljećima, ali pod dva uvjeta.

Ne smije postojati korist za osobu koja pomaže pri samoubojstvu i pacijent odluku mora donijeti svjesno.

Švicarski liječnici potpisuju smrtonosni koktel ako je osoba neizlječivo bolesna, trpi neizdržive bolove ili joj je drastično narušena kvaliteta života te zbog toga jako pati. Pacijent mora biti u stanju sam uzeti smrtonosnu dozu.

Za razliku od sličnih organizacija u Švicarskoj, Dignitas, koji, po vlastitim podacima broji više od 10.000 članova, nudi svoje usluge i ljudima koji žive izvan te zemlje.