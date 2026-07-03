Obavijesti

News

Komentari 1
POČIVAO U MIRU

Preminuo šef DVD-a Vis za kojeg nisu imali helikopter Hitne

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Preminuo šef DVD-a Vis za kojeg nisu imali helikopter Hitne
Foto: DVD Vis
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Gubio je svijest i iskašljavao krv, pa sad sami procijenite je li bilo hitno, rekao je krajem svibnja zamjenik zapovjednika DVD-a Vis nakon što je Vitaljiću pozlilo. Više od četiri sata čekao je dolazak brodice

S tugom javljamo rodbini, prijateljima i znancima da će se posljednji ispraćaj našeg voljenog Ede Vitaljića održati u ponedjeljak, 6. srpnja 2026. godine u 18:30 sati na gradskom groblju Prirovo u Visu.

Napisali su to vatrogasci DVD-a Vis nakon vijesti da je preminuo njihov omiljen predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Dodali su kako je istog dana organizirana izvaredna povratna katamaranska linija za sve one koji budu na sprovodu.

Kako neslužbeno doznajemo, preminuo je nakon kratke i teške bolesti, a u medije je dospio krajem svibnja nakon što mu je pozlilo na otoku. Liječnica je, nakon pregleda, odmah zatražila prijevoz helikopterom Hitne pomoći do KBC-a Split. Odbili su ih,

- Čovjeku je pozlilo prije 20.00 sati, liječnica sa hitne je utvrdila da postoji nužna potreba za hitnim helikopterskim prijevozom i prijavila to di triba. Nakon šta više od pola sata nije dobila povratnu informaciju, zvala ih je ponovo, da bi joj tad rekli da je helikopter u kvaru, a drugi valjda ne leti po noći - opisuje situaciju ogorčeni Višanin.

TKO JE ZAKAZAO? SKANDAL Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, krv je iskašljavao: Nije bilo prijevoza!
SKANDAL Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, krv je iskašljavao: Nije bilo prijevoza!

Kako helikopter nije bio dostupan, liječnica je zatražila prijevoz brzom brodicom. Međutim, tada se pokazalo da je u funkciji samo jedno plovilo, koje je u tom trenutku već bilo angažirano na drugim lokacijama. Brodica je po njega stigla nešto nakon ponoći, pisao je tada Morski.hr.

- Gubio je svijest i iskašljavao krv, pa sad sami procijenite je li bilo hitno. Grozno se osjećan. Kao da smo zadnja rupa na svirali. Znate što mi najviše smeta? Što je moj kolega pomogao tolikim ljudima i imao na stotine intervencija. A sad kad je njemu trebalo, sustav je zakazao. Jasno mi je da nešto može biti u kvaru, da je netko drugi na drugoj intervenciji, i sami se s tim susrećemo ali uvijek mora biti opcija A, B, C, D i sustav mora biti spreman! - rekao je tada zamjenik zapovjednika DVD-a Vis Pave Pincetić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Milanović: Prste i prljave šake držite dalje od Kundida!
PREDSJEDNIK SE OBRATIO JAVNOSTI

VIDEO Milanović: Prste i prljave šake držite dalje od Kundida!

Odluka predsjednika Zorana Milanovića da ne odobri sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu izazvala je nove političke prijepore
Plenković: 'Na mimohod u Pariz šaljemo policijske postrojbe!'
ODGOVORIO MILANOVIĆU

Plenković: 'Na mimohod u Pariz šaljemo policijske postrojbe!'

Plenković je poručio kako je pitanje nadležnosti već razriješeno te ustvrdio da je Milanović ponovno vrijeđao njega i članove Vlade
Kolinda nakon poraza 'vatrenih' za 24sata: 'Ma show, Ronaldo je morao dati gol i to je to...'
BIVŠA PREDSJEDNICA SA TRIBINA

Kolinda nakon poraza 'vatrenih' za 24sata: 'Ma show, Ronaldo je morao dati gol i to je to...'

Hrvatska je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. U šesnaestini finala poražena je od Portugala rezultatom 2:1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026