Preminuo šef DVD-a Vis za kojeg nisu imali helikopter Hitne

S tugom javljamo rodbini, prijateljima i znancima da će se posljednji ispraćaj našeg voljenog Ede Vitaljića održati u ponedjeljak, 6. srpnja 2026. godine u 18:30 sati na gradskom groblju Prirovo u Visu.

Napisali su to vatrogasci DVD-a Vis nakon vijesti da je preminuo njihov omiljen predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Dodali su kako je istog dana organizirana izvaredna povratna katamaranska linija za sve one koji budu na sprovodu.

Kako neslužbeno doznajemo, preminuo je nakon kratke i teške bolesti, a u medije je dospio krajem svibnja nakon što mu je pozlilo na otoku. Liječnica je, nakon pregleda, odmah zatražila prijevoz helikopterom Hitne pomoći do KBC-a Split. Odbili su ih,

- Čovjeku je pozlilo prije 20.00 sati, liječnica sa hitne je utvrdila da postoji nužna potreba za hitnim helikopterskim prijevozom i prijavila to di triba. Nakon šta više od pola sata nije dobila povratnu informaciju, zvala ih je ponovo, da bi joj tad rekli da je helikopter u kvaru, a drugi valjda ne leti po noći - opisuje situaciju ogorčeni Višanin.

Kako helikopter nije bio dostupan, liječnica je zatražila prijevoz brzom brodicom. Međutim, tada se pokazalo da je u funkciji samo jedno plovilo, koje je u tom trenutku već bilo angažirano na drugim lokacijama. Brodica je po njega stigla nešto nakon ponoći, pisao je tada Morski.hr.

- Gubio je svijest i iskašljavao krv, pa sad sami procijenite je li bilo hitno. Grozno se osjećan. Kao da smo zadnja rupa na svirali. Znate što mi najviše smeta? Što je moj kolega pomogao tolikim ljudima i imao na stotine intervencija. A sad kad je njemu trebalo, sustav je zakazao. Jasno mi je da nešto može biti u kvaru, da je netko drugi na drugoj intervenciji, i sami se s tim susrećemo ali uvijek mora biti opcija A, B, C, D i sustav mora biti spreman! - rekao je tada zamjenik zapovjednika DVD-a Vis Pave Pincetić.