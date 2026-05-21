Premlatio tinejdžera i teško ga ozlijedio u Đurđevcu. Uhitili ga

Đurđevački policajci priveli su mladića (18) koji je teško ozlijedio maloljetnika (17), javila je koprivničko-križevačka policija. Sumnja se da je osumnjičeni u utorak u Đurđevcu u poslijepodnevnim satima fizički napao maloljetnika.

Maloljetnik je tom prilikom zadobio tešku tjelesnu ozljedu. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Teška tjelesna ozljeda", protiv osumnjičenika podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i predan je pritvorskom nadzorniku.